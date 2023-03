L’agenda sorties du 17 au 23 mars 2023 : la francophonie à l'honneur, et autres rendez-vous

Partager :

Que faire ce week-end et la semaine prochaine en Nouvelle-Calédonie ? Tour d’horizon des événements culturels et festifs avec NC la 1ère. La Semaine de la langue française et de la francophonie revient, avec la Dictée du Pacifique. La Saint-Patrick se fête. Les artisans d'art tiennent salon.

Françoise Tromeur

Evénement, concert, pièce de théâtre, marché… Par ici les idées de sorties un peu partout en Calédonie. Le retour de la dictée, et autres célébrations de la francophonie La Journée internationale de la francophonie est marquée le 20 mars 2023. Cette année, elle célèbre la création culturelle francophone, sa diversité, mais aussi la nécessité de valoriser son accès en ligne. En Calédonie, l'événement se traduit par une Semaine de la langue française et de la francophonie qui a lieu de ce vendredi 18 mars au vendredi 25. A l'ouvrage, le gouvernement et le Creipac (Centre de rencontres et d’échanges internationaux du Pacifique), avec le vice-rectorat, la Mission aux affaires culturelles ou encore l'Organisation internationale de la francophonie mais aussi cette année, le Festival du cinéma de La Foa. Sans oublier l'Alliance Champlain toujours présente pour relayer l'événement. Rendez-vous ouverts au public : samedi 18 mars à 13h30, à Nouméa, en salle d'honneur de la mairie, La Dictée du Pacifique, ouverte à tous à partir de treize ans.

samedi 18 mars, à 17 heures, cours de dessin en ligne "Dessine-moi un chien bleu" animé par le dessinateur Nicolas Martin.

mercredi 22 mars, à 9 heures, matinée francophone à la bibliothèque Denise-Fret du Mont-Dore, avec inauguration de l'exposition sur les dix mots et prestation de l'artiste tahitien Minos.

jeudi 23 mars, à 17h30, à Boulouparis, dictée à la bibliothèque (inscription par e-mail à bibou@mls.nc).

jeudi 23 mars, à 17h30, à Koumac, dictée à la médiathèque.

vendredi 24 mars, à 18 heures, à Nouméa, au Creipac, présentation des créations réalisées à partir des dix mots par des lycéens de Blaise-Pascal, à qui il a été donné carte blanche dans le sillage du Silo 2022.

vendredi 24 mars, à 13h30, prestation de Minos à la médiathèque de Dumbéa et accueil de l'expo sur les dix mots.

samedi 25 mars, à 18 heures, à Nouméa, au Creipac, projection de huit courts-métrages calédoniens en présence de certains réalisateurs (The Rob mission de Terence Chevrin ; Les Visites d'Erwann Bournet ; 52 mètres plus tard de Frédéric Rabaud et Clotilde Gourdon ; Souris ! de Roland Rossero ; Spark de Maxence Roques ; Grands et petits boas de Wenaël Astier ; Attrape-rêves de Linda Terii ; et Du love de Florian Sagez. A noter une expo photos justement dédiée aux réalisateurs du Caillou. Cette année, les dix mots de la francophonie déclinent le thème "A tous les temps ?". Les voici : année-lumière, avant-jour, dare-dare, déjà-vu, hivernage, lambiner, plus-que-parfait, rythmer, synchrone et tic-tac. Au rayon des marchés Marché Ardici, à Nouméa, à la Maison des artisans, vendredi et samedi 18 mars de 9 heures à 18 heures, puis dimanche 19 mars de 9 heures à 14 heures. Présence annoncée de soixante artisans d'art, entrée gratuite. Premier anniversaire du marché organisé à la maison commune de Grand Couli, à Sarraméa : samedi 18 mars, de 8 heures à 14 heures, sur le thème de l'heliconia.

Foire aux affaires du Pont-des-Français, au Mont-Dore, le dimanche 19 mars, de 6 heures à midi (entrée payante). Bonne fête, Patrick On la célèbre sous le prisme culturel, ou purement festif. La Saint-Patrick revient ce vendredi 17 mars, ce qui donne lieu à des soirées spéciales dans plusieurs bars et restaurants : la Case, le Bohême, la Bodega, Le Bout du monde, Le Single fin, l'Art café, les Trois brasseurs, le Bamboo, l'Endroit, la Barca, le Code bar, la Guinche… Souvent associée à une célébration (très) arrosée qui marque l’approche du printemps en Irlande, elle a pour origine une fête religieuse qui commémore la mort du saint patron de l'Irlande. En musique Récital de piano classique avec Nathanaël Gouin, à l'auditorium du Conservatoire, vendredi 17 mars à 19h30. De passage à Nouméa bénévolement, en lien avec le Lions club Nouméa Bougainville, il interprètera Mozart (Fantaisie), Bizet (Nocturne et Venise), Chopin (Scherzo n°1, n°3, nocturne n°1) et Gershwin Rhapsodie in blue (version solo). Tarif, 3 900 F. Les bénéfices seront reversés à l'association Valentin-Haüy (ce vendredi midi, c'était quasi complet).

Reggae avec Clinton Fearon et le Riddim soul band, ainsi que DJ Skety : vendredi 17 mars, à 21 heures, à Nouméa au 1881 (tarif, 2 000 F à 5 000 F) ; samedi 18 mars, à 20 heures, au centre Pomémie de Koné. Premières parties à compter de 17 heures : Pwaa Nyiebi, Djaxoots, LKG. (tarif, 3 100 F).

Pop rock avec The Black lights, à Music station, à Nouméa, vendredi 17 mars à 19 heures (tarif de prévente en ligne, 2 600 F). Sur les planches Pièce de théâtre Un Fil à la patte, adaptation de la comédie de Georges Feydeau par la compagnie Le Petit café de l’art, au centre d’art de Nouméa : vendredi 17 mars à 20 heures, puis le samedi 18 et le dimanche 19 à 18 heures. Durée, deux heures. Tout public à partir de huit ans. (tarif, de 1 080 à 1 500 F).

Spectacle de danse Conférence dansée "écritures chorégraphiques", samedi 18 mars à 18 heures, au Mont-Dore au Petit théâtre du centre culturel, par la compagnie Exil (tarif, de 1 500 F à 2 500F). Renseignements au 41 90 90.

Soirée culturelle à la maison de quartier de Katiramona, mardi 21 mars à 18 heures : spectacle Parole à plier de la compagnie Les Kidams. Durée, environ quarante-cinq minutes. A partir de six ans. Entrée gratuite. Renseignements au 43 62 21. Mais aussi... Portes ouvertes au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, à Nouméa, ce vendredi 17 mars et samedi 18, de 8 heures à 18 heures.

Conférence "pour des récifs et des communautés résilientes dans le Pacifique – stratégies d’adaptation collaboratives", samedi 18 mars, à 9 heures, à la bibliothèque Bernheim de Poindimié. Par Véronique Berteaux-Lecellier du CNRS et Gaël Lecellier de l'UNC.

Animation de Pâques à Nouméa, à la maison Célières, mercredi 22 mars, de 9 heures à 16 heures.

Projection du film d’animation Le Lorax le jeudi 23 mars, à 18h30, sur la place de la Transportation, à Nouville, dans le cadre des jeudis culturels de Nouméa (durée, une heure vingt-sept, à partir de cinq ans).

Attention, le vide-greniers du centre-ville, sur la place des Cocotiers, a été à nouveau reporté, au dimanche 26 mars.

