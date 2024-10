L’agenda sorties du 4 au 10 octobre 2024 : la foire du Pacifique, trois festivals, les "Comédies broussardes" ou le vide-greniers du centre-ville

Affiches 2024 pour la foire du Pacifique, le festival La Première séance et celui dédié aux images sous-marines, avec un cosplay de Go manga !, une représentation des "Comédies broussardes" et le visuel du vide-greniers place des Cocotiers.

Que faire ce week-end et la semaine prochaine pour se changer les idées, dans une Calédonie encore troublée ? Nouméa retrouve la foire du Pacifique. Il y a les festivals Sublimage, La Première séance et Go manga ! Les savoureuses "Comédies broussardes" sont jouées au théâtre de l'Île. Le Salon international du livre océanien s'adapte. Sans oublier le vide-greniers du centre-ville ou le marché de Pouembout qui souffle 25 bougies.

Les vacances scolaires d'octobre commencent et avec elles, plusieurs événements grand public et familiaux. Attention... Un couvre-feu reste en vigueur de 22 heures à 5 heures du matin sur l'ensemble de la Calédonie, au moins jusqu'au lundi 7 octobre.

Les rassemblements demeurent interdits sur la voie publique et le domaine public, à Nouméa et dans le Grand Nouméa, "à l'exception des marchés habituels et des manifestations sportives", selon le haut-commissariat. La foire du Pacifique célèbre le pays Nouméa reçoit un événement de taille. La quatorzième foire du Pacifique investit le parking de la Moselle vendredi 4 octobre, de 9 heures à 20 heures, samedi 5, de 9 heures à 19 heures, et dimanche 6, de 9 heures à 17 heures. Une édition spéciale consacrée à la Nouvelle-Calédonie, par exemple à travers des offres promotionnelles en partenariat avec les structures touristiques des trois provinces. Bande-annonce... Plus de 250 exposants sont annoncés, dont : un village des artisans,

un pôle dédié à l'habitat et la décoration,

un espace mode, beauté et bien-être,

un coin commerces et associations,

un pôle automobile,

un espace Pacifique… Entrée, 300 F par jour; gratuit pour les moins de douze ans. Dans le sillage de Sublimage Avec Sublimage, immersion dans le quatorzième festival de l'image sous-marine. Ouvert depuis lundi 30 septembre, il trace son sillage jusqu'au dimanche 6 octobre, dans le centre-ville de Nouméa, à l'hôtel de ville. C'est là que les magnifiques clichés sélectionnés cette année peuvent être admirés, de 9 heures à 20 heures. Encore au programme: Vendredi, à 14 heures et 19 heures, projection du film Inspiration sous les Loyauté; à 17h30, conférence "Comment vont nos récifs?" par Sandrine Job, de l'association Pala Dalik.

Samedi, à 10 heures, projection du film Louis Boutan ou l'invention de la photographie sous-marine; à 10 heures, rencontre avec une sirène; à 11h30, projection du film Sous la surface; à 13 heures, animation musicale interactive; à 16h30, conférence "La Beauté venimeuse, méduses et physalies", par Claude Maillaud; à 18 heures, remise des prix du concours photo et vidéo.

Dimanche, à 10 heures, "revue du jury"; à 13 heures, théâtre d'impro avec La Claque; puis projections des films Des baleines, des tortues et des hommes à 14h30, Inspiration sous les Loyauté à 16 heures et Juste sous la surface à 17h30. Entrée libre et gratuite. Des projections qui font grandir À quelques rues de là, le Rex Nouméa condense les réjouissances du festival La Première séance. Huit jours dédiés au cinéma jeunesse, par l'association Jeunes et toiles, en partenariat avec la mairie. Du samedi 5 au samedi 12 octobre, la seizième édition enchaîne ses projections à 200 F le ticket. Avec des programmes adaptés aux plus petits, dès trois ans. Pour résumer... Comme d'habitude, le festival commence par une séance en plein air, offerte donc gratuite: vendredi 4 octobre, à 18h30, au parc urbain de Sainte-Marie, le public a rendez-vous avec le film d'animation canadien Katak le brave béluga (à partir de quatre ans). Et comme d'habitude, des projections décentralisées sont prévues par la suite, à Dumbéa, au Mont-Dore, à Koné, Pouembout et La Foa. Il y en a aussi une dès la semaine prochaine au Cinécity et une autre, à l'espace Kari Veo. Des spectacles entre deux toiles L'édition 2024 du festival La Première séance innove, aussi, dans le contexte difficile que connaît la Calédonie. Pour soutenir le monde de la culture, quatre spectacles vivants sont intégrés à la programmation, au tarif de 500 F l'entrée. Monte et souris, de la compagnie Racines carrées, au Rex Nouméa, lundi 7 octobre à 15 heures.

Sous le signe du serpent, par Les Artgonautes du Pacifique, jeudi 10 octobre à 14 heures.

Ronde est la lune, de la compagnie MikMak, vendredi 11 octobre, à 14 heures.

Los Magnificos, de la compagnie Nez à nez, samedi 12 octobre, à 10h30. Les autres spectacles Parlez-moi d'amour, c'est le spectacle de danse joliment nommé que donne la compagnie Maado. En l'occurrence, à Nouméa, au théâtre de Poche du centre d'Art, vendredi 4 octobre, à 18 heures, puis samedi 5 et dimanche 6 octobre, à 16 heures (à partir de douze ans ; durée, une heure ; tarif, 1 600 F à 2 500 F). 

À Bourail, la médiathèque ouvre vendredi 4 octobre, à 17 heures, pour accueillir la compagnie La Claque ! et son spectacle de théâtre d'impro intitulé Netclix (à partir de huit ans; entrée libre).

À Nouméa, Music station lève le rideau sur du théâtre d'impro, vendredi 4 octobre, à 19 heures, avec Kem's !, par Flow et Pancho (tarif, 2 000 F).

À Nouméa, la pièce de théâtre Les Comédies broussardes, petit régal d'anecdotes calédoniennes, est joué au théâtre de l'Île samedi 5 et dimanche 6 octobre, à 16 heures, par la compagnie Les Incompressibles. Un texte signé Ismet Kurtovitch (tarif, 1 600 F à 2 500 F ; réservations au 71 33 26).

Le reportage de Karine Arroyo, Christian Favennec et Helena Kamberou

A noter un espace librairie par Calédo livres dans le hall d'accueil, où rencontrer Ismet Kurtovitch l'auteur du texte et le metteur en scène Stéphane Piochaud , après la représentation.

Au Mont-Dore, le centre culturel accueille Démonstration 2024, des extraits de cours de danse donnés sur scène, par l'école de Ethan Kabar-Louët, L'Avant-scène, samedi 5 octobre, à 10 heures et 14 heures, et dimanche 6, à 10 heures (tarif, 1 000 F).

Madame Marguerite est une enseignante qui ne montre vraiment pas l'exemple. Une pièce de Robert Athayde, jouée par la compagnie le Jeu du renard, à Nouméa, au théâtre de Poche du centre d'Art, jeudi 10 et vendredi 11 octobre à 18 heures, puis samedi 12 et dimanche 13 à 16 heures (à partir de quatorze ans; tarif, 1200 F à 2000F).

Le Gros monstre qui aimait trop lire, spectacle de la compagnie L'Eau salée, déboule à la maison de quartier de Dumbéa-sur-mer, vendredi 11 octobre, à 13 heures (à partir de trois ans; gratuit, sur inscription au 44 06 60).

La Machine à improviser le temps, spectacle de théâtre d'improvisation par la compagnie La Claque!, se joue à Nouméa, à l'Art factory, vendredi 11 octobre, à 19 heures (entrée gratuite, spectacle au chapeau).

Sketchs au poivre, par la Fokesasorte compagnie, à Nouméa, à l'Art factory, samedi 12 octobre, à 19 heures (à partir de 1 500 F).

Les autres projections

Au cinéma de Nouméa, séance unique de la comédie française Golo et Ritchie, vendredi 4 octobre, à 18h05.

À Bourail, c'est le moment du samedi d'ABC . Le 5 octobre, de 17 heures à 21 heures, le cinéma Paul-K.-Dupré reçoit le duo I Nu. Puis projette le film Le Procès du chien en collaboration avec l'association Cinéma d'ici et d'ailleurs (entrée, 1000 F à partir de douze ans).



Au cinéma de Nouméa, projection de l'opéra en trois actes La Rondine, dimanche 6 octobre, à 16h45 (durée, deux heures quarante-sept; en italien sous-titré en français).

Au Mont-Dore, "family movie nights" au drive-in : le film d'animation Moi moche et méchant 4, vendredi 11 octobre, à 15h45.

Dumbéa en mode manga

Go manga ! Les troubles des derniers mois n'empêcheront pas Dumbéa de célébrer la bande dessinée et la culture japonaises. La douzième édition du festival, prévue en mai, aura juste été repoussée à ce samedi 5 octobre. De 10 heures à 16 heures, la médiathèque va regorger d'animations gratuites : calligraphie, réalité virtuelle, tournois de cartes et de jeux vidéo, quiz, danses, chambara, cosplay…

Le Silo trace son sillon

Le Salon international du livre océanien a changé sa formule, après les récents événements. Samedi 5 octobre, le Silo 2024 prend la forme d'une caravane qui fait sa première escale à Nouméa, au parc de Rivière-Salée, de 8 heures à midi. Avec à bord:

l’association artistique Les Possibles (Maëva Bochin, Sylvain Lorgnier, Pascale Gery, Stéphane Hamon).

l’association Biblio mobile.

l’auteure Sophie Minet pour recueillir vos souvenirs de la médiathèque de Rivière-Salée.

le slameur et poète Paul Wamo.

Aussi au rayon livres

Orthophoniste, Evelyne Winter-Bousquet a mis au point une méthode de lecture pour les enfants calédoniens. Rencontre et dédicace à Nouméa, à la librairie Calédo livres, samedi 5 octobre, de 9h30 à 11h30.

C'est reparti pour le Jeudi

Le Jeudi du centre-ville fait son retour à Nouméa, sur la place des Cocotiers. Une reprise sous le signe de Tahiti, le 10 octobre, de 9 heures à 19 heures.

Les marchés et vide-greniers

Marché solidaire de Païta, sur les installations du marché municipal, vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre, de 6 heures à midi.

À Nouméa, marché de Rivière-Salée, par l'association Solidarité RS, samedi 5 octobre, de 7 heures à 12h30.

"Grand marché de Kaala-Gomen", à l'espace Jana, samedi 5 octobre, de 7 heures à 13 heures.

À Nouméa, le marché Saso se tient cette fois à son emplacement de Magenta, entre les Tours et l'OPT, samedi 5 octobre, de 7h30 à 13 heures.

À Pouembout, le marché fête son quart de siècle samedi 5 octobre, de 8 heures à 16 heures.

À Canala, le terrain de foot de la tribu d'Emma accueille la fête de l'amaryllis et des fleurs, samedi 5 et dimanche 6 octobre. L'occasion de marquer les vingt ans de l'association Les Amaryllis.

Au Mont-Dore, foire aux affaires au drive-in du Pont-des-Français, dimanche 6 octobre, de 6 heures à midi.

À Nouméa, le District, dans le centre-ville rue Jean-Jaurès, fait vide-greniers dimanche 6 octobre, de 7 heures à 12h30.

Juste à côté, le vide-greniers du centre-ville revient place des Cocotiers, dimanche 6 octobre, de 7h30 à 12h30.

Au Mont-Dore, place à un vide-greniers et un "forum du bien-être", par l'Association citoyen mondorien, au parc Bloc de Plum et aux Piroguiers à côté, dimanche 6 octobre, de 8 heures à 13 heures.

Marché de Moindou, dimanche 6 octobre, de 8 heures à midi.

À Thio, marché communal devant la mairie jeudi 10 octobre, de 8 heures à midi.

Vide-greniers de Bourail, à la bibliothèque, samedi 12 octobre, de 7 heures à 11h30.

Le marché municipal de Dumbéa, lui, revient aux halles, près du cinéma. Mais alors qu'il était prévu au samedi 5 octobre, il est reporté au samedi 12 octobre, de 7 heures à midi.

À La Foa, marché municipal avec vide-greniers, samedi 12 octobre, de 7 heures à 13 heures.

À Nouméa, la boutique solidaire du Secours catholique située à l'espace Jean-Rodhain, rue Surleau, sous la cathédrale, sera ouverte le samedi 12 octobre, de 9 heures à midi (vente en seconde main de vêtements, brocante, linge de maison, bandes dessinées, vaisselle et meubles).

À Yaté, marché solidaire à hauteur de l'ancien bac, samedi 12 octobre, à partir de 7 heures.

Au Mont-Dore, marché et vide-greniers de l'association Red ground, au parc de La Coulée, dimanche 13 octobre, de 7 heures à 13 heures.

À Nouméa, retour de la brocante deux en un au Quartier-latin, à la fois les livres de la bouquinerie Le Liseron et les vêtements de l'enseigne Chez Marguerite, samedi 12 octobre, de 9 heures à 15 heures.

Les concerts

À Nouméa, à la foire du Pacifique, Florent Moro vendredi 4 octobre à 18 heures; le groupe Hewone, samedi 5 octobre, à 13 heures; la troupe Du'elles, samedi 5 octobre, à 17 heures; le groupe Keza band, dimanche 6, à 13 heures.

Un Air de fanfare, à Nouméa, sur l'Anse-Vata, en face du Nouvata, vendredi 4 octobre, à 17h30.

Baraka, à Nouméa, à La Barca, Baie-des-Citrons, vendredi 4 octobre, à 18 heures.

Captain Cook à Nouméa, aux Trois brasseurs, Baie-des-Citrons, vendredi 4 octobre, à 18 heures.

Musique latine de Fuego ritano, à Nouméa, au Méridien, Anse-Vata, samedi 5 octobre, à 17 heures.

Cubamos, "latin live orchestra", met l'ambiance à Nouméa, à l'Art factory, samedi 5 octobre, à 17 heures.

Tahiti Kal, à Nouméa, à La Guinche, Baie-des-Citrons, dimanche 6 octobre, à 14h30.

Yellow Accoustika, à Nouméa, au Méridien, Anse-Vata, dimanche 6 octobre, à 17 heures.

Le chanteur Gulaan, à Nouméa, au restaurant Parfums d'olive de la Baie-des-Citrons, vendredi 11 octobre, à 19 heures.

Les "soirées"

"Touch my duck", à Nouméa, sur l'île aux Canards, samedi 5 octobre, de 14 heures à 21 heures. Au platines, Micz, Kaniaks et Mavzy.

"Apéro sur l'eau", à Nouméa, au On the beach, à la côte Blanche, samedi 5 octobre, de 15 heures à 21 heures. Aux platines, Lolo à 15 heures et Mayka à 19h30.

"Release party", à Nouméa, au XO, Anse-Vata, samedi 5 octobre, de 15 heures à 21 heures, pour la sortie du premier EP de Phil MCP. Avec en invités HappyHeart du crew Komopolite et Matthieu B.

"Mini-boom", à Nouméa, à la Bodega, Anse-Vata, samedi 5 octobre, de 15 heures à 21 heures.

"Chat-beat", à Nouméa, à la Bodega, Anse-Vata, dimanche 6 octobre, de 14 heures à 21 heures. Au platines, Zorba, Spy puis Tôm versus Lolo.

Les rendez-vous autour du patrimoine

À Nouméa, le musée du Bagne a rouvert, sur la presqu'île de Nouville. Il accueille les visiteurs du mercredi au vendredi, de 13h30 à 16h30, et le samedi, de 8h30 à 11h30.

Pendant les vacances d'octobre, l'association Marguerite invite à vivre toute une aventure à la Maison du patrimoine de La Foa. Un jeu d'évasion familial appelé "American’s secret", qui se tient en pleine Seconde guerre mondiale (à partir de dix ans; tarif, 7100 F par équipe).

L'association Marguerite recommence aussi ses visites guidées sur le site historique du camp Brun, cet ancien camp disciplinaire réservé aux bagnards les plus indisciplinés, à Boulouparis. Elles se tiennent de 9h30 à 11h30, les dimanche 6, mercredi 9, samedi 12 , mercredi 16 et dimanche 20 octobre.

Koumac accueille des journées du patrimoine samedi 12 et dimanche 13 octobre, avec des portes ouvertes au vieux village minier de Tiébaghi, mais aussi des visites guidées, des balades à pied ou à cheval, de l'ULM, de la plongée... (places limitées ; réservation avant le 8 octobre; possibilité de navette payante depuis Nouméa; réservations au 42 78 42).

La nature

À Nouméa, la maison de la Biodiversité située dans le parc urbain de Sainte-Marie a un programme pour les petits vacanciers, à partir de sept ans : autoréparation de vélos, atelier papier recyclé ou fabrication de fleurs en carton et en papier.

Les expos

"Élégance et style, de Yaëlle Perez, au centre culturel du Mont-Dore, jusqu'au 30 octobre.

"Mask", par Alejandra Rinck Ramirez, est visible à Nouméa, à la galerie In Situ du Quartier-Latin, jusqu'au samedi 5 octobre.

"L'océan en images", expo photo de Nicolas Job, à Nouméa, au Château-Royal, Anse-Vata, depuis le 1er octobre et pour deux mois.

"Entre les lignes de nos récits croisés", une exposition du couple d'artistes formé par Zoé Benoit et Mauricio Masoli, à Nouméa, à la galerie Seaside, Anse-Vata, du mercredi 9 octobre au samedi 2 novembre.



L'exposition collective "Jeux artistiques" se visite à Nouméa, au château Hagen. Proposée jusqu'au 28 décembre, elle réunit trois artistes : Lulla, Kuby et Rick Pringles. Ouverte du mardi au samedi, de 10 heures à midi et de 13 heures à 17 heures.

Mais aussi...

À La Foa, un espace dédié au "pumptrack" est inauguré au parc Soury-Lavergne samedi 5 octobre, à 13 heures. D'où une journée de démonstrations, animations et autres initiations. Le marché municipal restera ouvert jusqu'à 16 heures.

Marathon de tamure, à Dumbéa, à la halle des sports à côté du lycée, dimanche 6 octobre, de 14h30 à 17 heures, par l'association Ori Tahiti NC.

À Nouméa, le Salon des collectionneurs est au rendez-vous, du vendredi 11 au dimanche 13 octobre, de 8 heures à 18 heures, à la mairie de Nouméa. Trois jours dédiés à la philatélie, par le club Le Cagou et l'OPT, mais aussi aux collections de tous genres. Thème de cette année : "les vélomoteurs".

Enfin, la dixième fête agricole de Pouembout, c'est samedi 12 octobre, de 8 heures à 19 heures, à l'ancien hippodrome.

Pour signaler un rendez-vous, contactez NC la 1ère à l'adresse infonc@francetv.fr ou à filinfoncla1ere@gmail.com