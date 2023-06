L’agenda sorties du 9 au 15 juin 2023: fêtes, nocturne au centre Tjibaou, kaneka au féminin et portes ouvertes solidaires

Partager :

Que faire ce week-end et la semaine prochaine en Nouvelle-Calédonie ? Tour d’horizon des événements culturels et festifs avec NC la 1ère. On fête la mer à Poum, et la cochonnaille à Poya Sud. Le Mont-Dore reçoit une soirée dédiée aux dames du kaneka. A Nouméa, le centre Tjibaou prolonge les Nuits des Musées et le Secours catholique ouvre ses docks.

Les vacances de juin se poursuivent. Pourquoi ne pas faire un tour à l'autre bout du pays, pour voir ce qu'il s'y passe ? De Poum à Poya, chacun sa fête ! Pas un week-end, ces temps-ci, sans une fête thématique. A Poum, c'est la fête de la Mer, vendredi 9 juin à partir de 14 heures, samedi 10 et dimanche 11, au village Shelloh. Avec produits de la mer, évidemment, et du terroir, dégustation et restauration, pêche au gros, visite sur mine, animation musicale...

Autre ambiance à Poya Sud avec la fête de la Cochonnaille, samedi 10 juin, de 8 heures à 16 heures. Salé de porc, saucisses, rôtis, pâté de tête ou de foie, boudin… Mais aussi des concours de claquage de fouet, bouffage de "pieds porcs", estimation du poids du cochon, plus beau cri de cochon ; un lâcher de poule et de cochon ; de la course de roue et de sac... Le centre Tjibaou retient la nuit Annulé pour cause de mauvaise météo, l’événement a été reporté à samedi 10 juin. De 17h30 à 22 heures, les Nuits des musées 2023 se concluent au CCT. Il sera proposé de visiter dans l’obscurité les réserves du Facko, le Fonds d’art contemporain kanak et océanien, et les coulisses de la médiathèque. Egalement au programme, conférences de l’artiste François-Xavier Chanioux et visites de son expo "Dù Nyùrä, ce qui brûle doucement", spectacle ambulant sur le chemin kanak, spectacle de Julie Dupré, concert de Sya, démonstration de light painting ou de savoirs traditionnels. Inscriptions sur place à partir de 17h30. Pour participer aux visites, il est demandé de prévoir une lampe de poche individuelle. Boutique ouverte. Solidaires Journée portes ouvertes au Secours catholique, à Nouméa, aux docks de la Vallée-du-Tir, samedi 10 juin, de 8 heures à midi. Notamment une braderie sur le mobilier. "Passage solidaire" à Dumbéa avec la société Saint-Vincent-de-Paul et le CCAS, mercredi 14 juin, de 8h30 à 11h30 à la halle de Val-Suzon, et de 12h30 à 15 heures au plateau sportif du Calvaire (vente d'aliments, de meubles, de livres, de vêtements, etc. Possibilité de faire du troc uniquement avec des légumes du jardin). Concerts Deuxième édition du "Kaneka au féminin", au Mont-Dore, au centre culturel, par l'association Pacific way, à 19 heures, vendredi 9 juin ( Manyadeb, Edelo, Maja et Becim) et samedi 10 juin ( Nayrouz / Aryelle, les femmes de Fenalusy'K , Becim et les sœurs Wahnuhnu). Tarif, 3 000 F la soirée, 5 000 F le pass pour deux soirs. Les femmes de Doreguy, Hnatr et Thoë Kapoua ont été contraintes d'annuler leur prestation en raison d'événements familiaux.

Tahiti night, à Nouméa, au 1881, avec un orchestre venu de Polynésie, vendredi 9 juin, à partir de 20 heures (tarif, 3 500 F en prévente, 4 000 F sur place).



Island retropical, soirée zouk et kompa, à Nouméa, sur l’île aux Canards, du samedi 10 juin à 17 heures au dimanche 11 à 4 heures du matin. Avec Maurice Fleret, DJ Kenside, DJ Kelton, DJ Noks, DJ Kush et DJ Jawa (interdit aux mineurs ; tarif, 2 500 F en prévente, 3 500 F sur place). Florent Moro, à Nouméa, au parc urbain de Sainte-Marie, dimanche 11 juin, de 16 heures à 17 heures.

Johanna et Jimmy Oedin, à Nouméa, aux Trois brasseurs, dimanche 11 juin, à 18 heures.

La Lune, à Nouméa, à l'Art factory, jeudi 15 juin, à 19h30.

3 DJ au MV Lounge : DJ Kustom qui vient de Tahiti DJ Styx et DJ Kenside. Rendez-vous le jeudi 15 juin à 20 h. Sur les planches Spectacle Temps Kdansé, conte chorégraphique présenté par la compagnie Troc en jambes, à Nouméa, au théâtre de Poche, mercredi 14 juin à 10 heures et 16 heures, vendredi 16 juin à 18 heures, puis samedi 17 juin à 10 heures et 18 heures (tarif, 1 440 F à 2 000 F). Tout public à partir de cinq ans ; durée, trente-cinq minutes. Au rayon des marchés et vide-greniers Petit marché et vide-greniers de Dumbéa-sur-mer, à la maison de quartier, samedi 10 juin, de 7 heures à 13 heures.

Marché de Mamie à Farino, dimanche 11 juin, de 8 heures à midi.

Marché et vide-greniers du parc Fayard, à Dumbéa, dimanche 11 juin, de 6 heures à 13 heures. Côté expos "Paysage sonore Dalidam", à Dumbéa, dans l'espace galerie du MK2, jusqu'au vendredi 16 juin (instruments de musique fabriqués main par Dali L'Atelier, du xylo-fun lyre aux potams).

"Iconographies. Autour de Hyenhen, récurrences", par Philippe Buzy, à Nouméa, à la galerie Arte Bello, jusqu'au jeudi 22 juin.

"De la mer à la mode", par les étudiants de l'école du Design, à Dumbéa, à la Micro-folie, jusqu'au vendredi 16 juin. (Entré libre et gratuite).

"Carnaval des figures", par Jeanne, à Nouméa, à l'Art factory, jusqu'au samedi 17 juin.

"Sensations", six artistes à la rencontre du collectionneur William Costes, à Nouméa, au château Hagen, jusqu’au samedi 24 juin.

"Forêt, au-delà du visible", à Nouméa, au centre Tjibaou, jusqu'au dimanche 25 juin.

“Transition”, de Maëva Bochin avec Sylvain Gaudenzi, à Nouméa, au Nakamal 21, jusqu’au mardi 11 juillet.

"Dù Nyùrä, ce qui brûle doucement", par François-Xavier Chanioux, à Nouméa, au centre Tjibaou, jusqu'au dimanche 10 septembre. Mais aussi… Dimanche en mode doux place des Cocotiers, le 11 juin, de 8h30 à 17 heures.

Rendez-vous du Big up, à Dumbéa, au parc de Koutio, mercredi 14 juin : spectacle de danse Monte et souris, par la compagnie métropolitaine Racines carrées, avec un atelier d’environ une heure à destination des enfants et du tout public.

Projection du thriller australien Loveland à Nouméa, en salle Sisia du centre Tjibaou, jeudi 15 juin, à 18h15 (entrée libre et gratuite). Vous êtes une structure culturelle ? Envoyez à NC la 1ère votre calendrier d'événements, à l'adresse infonc@francetv.fr ou à filinfoncla1ere@gmail.com

