L'Australie commande plus de 200 missiles Tomahawk aux Etats-Unis

L'Australie, qui cherche à contrer la puissance militaire croissante de la Chine, va acheter plus de 200 missiles de croisière Tomahawk aux Etats-Unis.

AFP (JS) •

Cette commande, d'un coût de 830 millions de dollars, apportera aux forces armées australiennes les armes parmi "les plus puissantes et les plus technologiquement avancées", s'est félicité le ministère de la Défense. L'Australie s'est lancée dans une refonte militaire majeure, s'orientant vers des capacités de frappe à longue portée afin de maintenir à distance des ennemis potentiels tels que la Chine.

Missiles et sous-marins nucléaires américains

"Nous investissons dans les capacités dont notre force de défense a besoin pour tenir nos adversaires en échec, loin de nos côtes, et assurer la sécurité des Australiens, dans le monde complexe et incertain dans lequel nous vivons aujourd'hui", a déclaré dans un communiqué le ministre de la Défense, Richard Marles.

Les missiles Tomahawk, d'une portée de plus de mille kilomètres, seront transportés par les destroyers de la classe Hobart de la marine australienne. Ils ont aussi vocation à être utilisés par les sous-marins nucléaires acquis par l'Australie dans le cadre du pacte militaire Aukus, signé entre Canberra, Londres et Washington.

Alors que nous entrons dans ce que beaucoup appellent l'ère des missiles, ceux-ci constitueront des outils essentiels pour permettre aux forces de défense australiennes de remplir leur mission de défense des Australiens Pat Conroy, ministre australien de l'Industrie de Défense

Industrie de fabrication de missiles

Canberra a déclaré en janvier avoir en outre accepté une offre des États-Unis pour la fourniture de roquettes HIMARS, le système d'artillerie mobile utilisé notamment par l'armée ukrainienne. Washington a récemment annoncé qu'il aiderait l'Australie à construire sa propre industrie de fabrication de missiles, dans le but de raccourcir les chaînes d'approvisionnement perturbées par la guerre en Ukraine.

"Nous achetons ces armes maintenant pour disposer rapidement de capacités, a indiqué Pat Conroy. Mais nous envisageons également des options pour fabriquer des missiles sur le territoire national, car il est important de construire des capacités souveraines de fabrication de défense en Australie". L'armée américaine a testé ces dernières années des prototypes de missiles de croisière hypersoniques dans les régions reculées du sud de l'Australie.