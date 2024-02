La dépression s’éloigne à l’Est de Port-Vila

La dépression tropicale faible toujours désignée par le sigle TD05F concerne de moins en moins la Nouvelle-Calédonie.

MISE A JOUR AVEC DERNIER BULLETIN

Ses déplacements l’emportent à l’Est. De plus en plus loin des îles et côtes calédoniennes. D'après le tout dernier bulletin de Météo France à son sujet, peu avant 14 heures, ce samedi, le centre de la dépression tropicale faible TD05F était localisée par Météo France NC à environ 100 km à l'Est Nord-Est de Port-Vila, la capitale du Vanuatu. Le phénomène se déplaçait vers l'Est à environ 20 km/h. Sa pression au centre était estimée à 996 hectopascals et elle générait des rafales de l'ordre de 85 km/h près de son cœur.

Pas une menace pour le Caillou

"Cette dépression évolue dans des conditions peu favorables", disait le bulletin. "Il est peu probable maintenant qu'elle se renforce et atteigne le stade de dépression tropicale modérée au cours des vingt-quatre prochaines heures. Elle continue de se déplacer aujourd'hui vers l'Est en direction de Fidji. Elle s'éloigne de la Nouvelle-Calédonie et ne représente pas de menace actuellement pour le territoire."

Averses sur la pointe Sud

Bref, pas de phénomène cyclonique susceptible d'annuler la rentrée ! Sur le Caillou, plus de vigilance particulière en cours, ni de bulletin spécial marine. Tout ça n'empêche pas que des averses soient annoncées ce dimanche matin sur le Sud de la Grande terre, en particulier au Mont-Dore, à Nouméa et à Dumbéa.

Vide-greniers et modes doux annulés

Le vide-greniers place des Cocotiers ne fera donc pas encore sa rentrée. Pour la deuxième fois, il est annulé, et reporté au 18 février. Annulé aussi le dimanche en mode doux, qui devait, lui, revenir dans l'après-midi. Rendez-vous le 10 mars, de 8h30 à 17 heures.