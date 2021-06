La Nouvelle-Calédonie recherche des "petits entrepreneurs" entre 6 et 17 ans

Dave Waheo-Hnasson, Philippe Kuntzmann (avec L.C) •

Stimuler l'esprit d'entreprise, chez les jeunes calédoniens. Voilà l'objectif du second rendez-vous des petits entrepreneurs. Pour candidater, il faut avoir entre 6 et 17 ans, et présenter un produit ou un service qui va retenir l'intérêt du jury.

L'an dernier, 400 petits patrons ont ainsi exposé leurs produits. Santa, 10 ans se souvient encore de cette belle expérience : elle avait vendu des baumes à lèvres à la cire d'abeille. "C'est cool de pouvoir créer ses propres produits, c'est amusant, on l'avait fait avec des amies" explique-t-elle. La jeune entrepreneuse avait récolté 55 000 francs et avait reversé une partie de son butin, à l'association Mocamana, pour aider à la plantation d'arbres. Le reste a été partagé dans le groupe.

Des nouveautés pour la seconde édition

En 2021, l'évènement aura lieu le 3 octobre. Six lieux d'exposition sont prévus sur l'ensemble du territoire : Nouméa, Païta, Bourail, Koné, Poindimié et Lifou. "On a créé un site internet de géolocalisation, qui permettra aux petits entrepreneurs, qui ne pourront pas se rendre sur l'un des points de l'évènement, d'avoir un stand devant chez eux ou dans leurs écoles" explique Cédric Catteau, vice-président chargé des services CCI. Chaque personne sera ainsi identifiée et tout le monde pourra venir découvrir et acheter auprès de tous les petits entrepreneurs.

Une initiative pour motiver les jeunes

L'an dernier, les patrons en herbe ont récolté cinq millions de francs CFP, une initiative portée par le gouvernement, l'OPT, Enercal et la BCI. "Aujourd'hui, encore trop d'enfants ne voient pas leur avenir dans l'entrepreneuriat alors qu'il y a énormément de débouchés, énormément de possibilités et sur un territoire comme le nôtre, où les développement économiques sont parfois inégaux, c'est important que l'on puisse dire aux jeunes d'aller vers l'entrepreneuriat" explique Eric Wiard, directeur général de la BCI.

Un site internet à retenir pour candidater : www.rdvpetitsentrepreneurs.nc. Les candidats ont jusqu'au 3 septembre pour s'inscrire. A noter qu'un prix transition énergétique sera décerné a annoncé Christopher Gygès, membre du gouvernement en charge de l'économie.