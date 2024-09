La nuit de samedi à dimanche à nouveau marquée par des tensions en Nouvelle-Calédonie

Après une accalmie la veille, la nuit de samedi à dimanche a été agitée en Nouvelle-Calédonie. La gendarmerie a dû intervenir à une vingtaine de reprises dans l'agglomération du Grand Nouméa.

Alors que la nuit de vendredi à samedi s'était passée dans un calme relatif, celle de samedi à dimanche aura été plus mouvementée pour les forces de l'ordre déployées sur le territoire. Les gendarmes ont subi des caillassages dans plusieurs points sensibles, notamment au sud du Mont-Dore, Païta et Dumbéa, de la part de groupes peu nombreux mais très mobiles.

En zone police, "des entraves ont nécessité l'action des forces de l'ordre à Montravel, Rivière Salée, Tindu-Kaméré et au PK6", écrit le Haut-commissariat dans son point de situation, précisant que des feux ont rapidement été maîtrisés par l'action des pompiers dans ces quartiers.

Des barricades enflammées et des obstacles ont en outre été disposés sur certains axes, à Auteuil et Jacarandas (Dumbéa), au Mont Mou (Païta) ainsi qu'à La Conception (Mont-Dore). La SAV express et le col de la Pirogue ont également été temporairement entravés. Des axes entre temps dégagés par les forces de l'ordre, dont le dispositif du 24 septembre inclut plusieurs colonnes de déblaiement.

Les incidents de la nuit ont fait trois blessés du côté de la police. D'après nos informations, aucun des individus impliqués n'a en revanche été interpellé en zone gendarmerie. Pour rappel, près de 6000 gendarmes, pompiers et policiers sont mobilisés pour le pont du 24 septembre, les autorités redoutant de possibles troubles à l'ordre public.