Météo : la pluie donne encore le tempo mais la situation s'améliore

Matinée compliquée, mardi, à Bourail. La RT1 et la transversale par le col des Roussettes ont été bloquées par les inondations liées à des pluies incessantes. A la mi-journée, la situation s'est améliorée.

Françoise Tromeur •

Jour de galère, à Bourail, pour les habitants inondés et les automobilistes bloqués. La montée des eaux après plusieurs jours de précipitations a entraîné, mardi 13 avril, la coupure de la RT1 à la sortie Nord de la commune, au niveau de la chambre d'hôtes Aux délices de la cigogne.

Voyez cette vidéo de Laure Blidy à 6h15 :

A Bourail, une intervention des pompiers

Tôt mardi, la mairie expliquait que "les inondations handicapent la majeure partie de la commune". Un appel à la prudence d’autant plus justifié que les pompiers ont dû venir au secours d’une personne qui s’était engagée dans une zone submergée. La route était également coupée sur la RT3, la transversale du col des Roussettes, côté Houaïlou.

A la sortie Nord de Bourail, ce mardi matin. • ©Sylvana Bodé

Le point de situation dressé par la gendarmerie à la mi-journée a confirmé une amélioration de la situation : à la Cigogne comme sur la transversale, il y avait vingt centimètres d’eau sur la chaussée et la circulation était redevenue possible, même en voiture légère. Mais bien sûr, prudence de rigueur.

Boulouparis, Thio, Dumbéa... Des axes secondaires touchés

Des axes plus secondaires ont été être affectés par les effets des pluies, mardi.

• A Boulouparis, la route de Bouraké a été bloquée. Ce matin, les services municipaux procédaient à son dégagement au niveau du pont de la Ouaménie. Pour se rendre à Bouraké, il fallait passer par l’entrée Nord, au niveau de la Haute-Ouaménie.

• A Canala, en début de matinée, la crue de la Negropo bloquait l’accès à Negropo et à Boakaine.

• A Thio, on relevait des difficultés sur le pont fusible des Pétroglyphes et celui à la sortie de la tribu de Saint-Paul. La passerelle de la Pétrelle, en direction du gite d’Ouroué, n’était pas praticable. La voie était coupée sur la côte Oubliée entre Grand Borendy et Petit Borendy.

• A Dumbéa, grand classique dans la partie Nord de la ville : à la mi-journée, la mairie signalait que les radiers Daver, Charbonnier et Carigou étaient impraticables. "De plus, la chaussée étant gorgée d'eau sur les axes routiers de la commune, notamment sur la RT1 et la promenade Jules-Renard, il est demandé aux automobilistes de rouler prudemment."

• A Païta, la Calédonienne des eaux conseille aux habitants de La Tamoa de faire bouillir l'eau avant de la consommer.

Dix-neuf communes toujours en vigilance jaune

Vers 11 heures, Météo France NC a ajusté sa carte de vigilance aux pluies orageuses. Dix-neuf communes restent en alerte jaune, puisque "des averses temporairement fortes peuvent encore se produire cet après-midi et en début de nuit prochaine" :

le Sud de la Grande terre en dessous d'une ligne Bourail-Houaïlou;

les Loyauté

et l'île des Pins.

©Météo France NC