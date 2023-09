La plus grande chenille du monde et dedans, la comédienne Célia Chabut au premier plan

Evénement dans l’événement, samedi 2 septembre, à la Grande braderie de Lille. Il a été enregistré un nouveau record du monde insolite, celui de la chenille humaine la plus longue. Et derrière l’initiateur de cette bizarrerie, on reconnaît un visage connu de la scène calédonienne : celui de la comédienne Célia Chabut. Bientôt une chenille géante sur le Caillou ?

Championne du monde, Célia Chabut. Alias le clown Pichatruche, alias la Belle au bois dormant toxicomane de Massacre à la princesse. Cette pièce qui s’est taillée un succès sur le Caillou comme dans l’Hexagone a été écrite à Nouméa en 2017, par la Calédonienne d’adoption avec ses consoeurs Sam Kagy et Maité Siwene. Installée depuis début 2020 à Paris, la comédienne professionnelle n’en est pas à une folie près. Samedi 2 septembre, à la Grande braderie de Lille, elle a contribué au premier plan à un record délirant : celui de la plus longue chenille humaine qui ait jamais défilé.

Voyez le reportage de France 3 Hauts de France

Ils étaient 4 623

Pas moins de 4 623 participants enregistrés par huissiers. Deux heures de déambulation les pieds en canard depuis l’esplanade du Champ de Mars. Des bandeaux. Des couleurs fluos. Et un slogan sur mesure, qui rappelle la célébrissime chanson de la Bande à Basile : "Accroche tes mains à ma taille, pour que les Bradeux gagnent la médaille !"

On est champions du monde avec la Chenille school academy, qui est la première école de France de chenille synchronisée. On est super fiers. Célia Chabut, comédienne professionnelle et chenilleuse

Vincent Piguet à la manoeuvre

Cette interminable "che che" qui redémarre a été soutenue par la radio France bleu Nord, et pilotée par Vincent Piguet. Humoriste, comédien, auteur, et créateur en 2022 de la Chenille school academy. Célia Chabut tombe sur lui à Paris. "Je l’ai rencontré, il faisait une chenille", raconte-t-elle à Coralie Cochin pour NC la 1ère. "On a tous déjà fait la chenille, en boîte, quand on était jeune, dans les mariages… Mais là, c’est rigolo parce que sa chenille est synchronisée. On fait des gestes, il y a une chorégraphie, une vraie recherche artistique… Et je me suis prêtée au jeu."

Comme les milliers de participants qui répondent présents, ville après ville, à ces défis bourrés d'autodérision. Début juin, 1 338 danseurs enregistrés en Bretagne à Saint-Brieuc. Mi-juin, 3 940 décomptés en Normandie à Rouen. Le week-end dernier, presque 700 de plus…

"La chenille, c’est un état d’esprit"

D’ici quelques semaines, il y aura diffusion en télé d’une émission très connue qui s’est intéressée aux chenilleurs. L’enregistrement a lieu ce mardi 5 septembre. En fin d’année, de mi-novembre à fin décembre, Célia Chabut repassera en Calédonie, "pour des spectacles de Noël avec la compagnie Les Kidams". De là à faire défiler une chenille géante sur le Caillou, il n’y a que quelques pas, que les intéressés peuvent commencer à répéter ! "La chenille, plaide la comédienne, c’est un état d’esprit, une grande famille. Quelque chose qui est très libérateur, fédérateur." Comme l'a dit le maître de cérémonie samedi, "le tout, c’est de ne pas se lâcher".