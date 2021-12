La vente d’alcool à emporter sera interdite dès midi

Le haut-commissariat vient d’annoncer la prise d’un arrêté qui suspend la vente d’alcool à emporter, dès midi, ce vendredi 10 décembre. L'interdiction court jusqu'à lundi 13 décembre, à midi.

Gédéon Richard •

La vente à emporter de boissons alcooliques ou fermentées sera interdite à compter de ce midi, vendredi 10 décembre et jusqu’au lundi 13 décembre, à midi, "dans les débits de boissons de troisième et de cinquième", annonce le Haut-commissariat, qui vient de prendre un arrêté dans ce sens.

Cette interdiction couvre l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie, mais les cavistes sont "autorisés à vendre de l’alcool en bouteille de verre d’une contenance inférieure ou égale à 1,5 litre et dont le titre alcoolométrique n’excède pas 18 degrés".

Autorisée à la consommation dans les hôtels et les restaurants

Hôtels et restaurants restent autorisés à vendre de l'alcool, dans le cadre de leur activité, tout comme les détenteurs d'une licence de première, de deuxième et de quatrième classes. La consommation d’alcool sur la voie publique dans un rayon de 500 mètres autour des bureaux de vote est également interdite.

Pour rappel, le port et le transport d’armes, l’utilisation, le port et le transport de feux d’artifices et la vente de carburants dans tout récipient sont également interdits.