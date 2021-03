La vente d'alcool interdite dans les commerces du Grand Nouméa jusqu'à dimanche midi

Françoise Tromeur •

Une nouvelle succédant à une autre, en ces temps de Covid et de confinement, on apprend ce début d’après-midi que la vente d’alcool est interdite dans toute l’agglomération nouméenne jusqu’à dimanche midi. Impossible d'anticiper : l’arrêté du haut-commissaire a pris effet ce vendredi à midi. Il concerne les débits de boissons de troisième et cinquième classe, sur les communes de Nouméa, Dumbéa, le Mont-Dore et Païta.

Pour limiter les interventions

Pourquoi cette décision ? Parce que «l'application des mesures décidées par le gouvernement de la Nouvelle-calédonie nécessite la plus grande disponibilité des forces de sécurité intérieure, dont le potentiel opérationnel ne saurait être détourné pour gérer des troubles à l'ordre public liés à une consommation excessive d'alcool».

«Menace sanitaire»

L'arrêté mentionne aussi «l'état de la menace sanitaire liée au risque épidémique» et «la fermeture de l'ensemble des établissements scolaires». Ne sont pas inclus dans cette mesure les hôtels, ou les cavistes du moment qu'ils commercialisent dans ces créneaux de l'alcool ne dépassant pas les 18 °C et n'étant pas de la bière.