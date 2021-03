Le Betico reprendra ses rotations le 11 mars

F.T. •

Grande nouvelle pour les usagers du Betico 2 : le bateau géré par SudÎles reprendra la mer le jeudi 11 mars, à destination de l’île des Pins. La société l'annonce officiellement ce mardi, en fin de journée. «Durant l’arrêt technique, les équipes du Betico se sont mobilisées en travaillant H24, sept jours sur sept pour réparer le navire», insiste la SAS. «En parallèle, un grand nettoyage a aussi été réalisé par l’équipage et dans tous les salons.»

Infos pratiques

Avis aux voyageurs affectés par ce lourd problème technique, qui a coïncidé avec la fin des grandes vacances et la rentrée scolaire : les personnes qui devaient voyager à bord entre le 27 janvier et le 8 mars «ont jusqu’à la fin du mois de février 2022 pour faire valoir leur choix et sans frais, peu importe leur billet bénéficiant d’un tarif spécial ou promotionnel».

Retour à la normale des agences

A noter qu'à compter du lundi 8 mars, toutes les agences du Betico rouvriront aux horaires habituels. Durant cette période d’immobilisation, des créneaux d’ouverture exceptionnels avaient été mis en place à Nouméa et aux îles.

Deux moteurs en panne

L'immobilisation du Betico était due à la panne de deux moteurs. Une fois ce gros souci réglé, la menace d'une nouvelle dépression, Niran, a quelque peu retardé la prévision de reprise.

Pour plus d'information, contacter l’équipe commerciale : par téléphone au 26 01 00 ou par message électronique à serviceclient@betico.nc