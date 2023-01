Le chanteur Vincent C. dédie un clip aux sans-abri

Le chanteur et compositeur calédonien Vincent C. vient de sortir son nouveau clip baptisé "Un chien et une bouteille". Un titre pour lequel il a collaboré avec Macadam, un centre d’accueil de jour pour les personnes en situation de précarité.

Laurence Pourtau et Coralie Cochin •

"Tu crois qu’on aurait pas envie aussi de boire, si on vivait dehors assis le soir?" Les premiers mots d'Un chien et une bouteille, la nouvelle chanson de Vincent C., posent le décor. Celui de centaines de sans-abri qui dorment chaque nuit dans les rues de Nouméa, le plus souvent dans l'indifférence des passants, voire sous le regard réprobateurs de certains.



Des chiffres en forte hausse

Et c'est de cela dont est venu parler le jeune chanteur de La Foa, invité ce lundi 2 janvier, sur le plateau du journal télé de Laurence Pourtau, à l'occasion de la sortie de son clip.

On essaie d’occulter ce qui nous dérange. On oublie les centaines d’humains qu’on voit tous les jours. Vincent C.

Un constat que viennent conforter les derniers chiffres de l'association L'accueil, qui accompagne le suivi et la réinsertion des sans-abri. En 2022, plus de 600 personnes sans domicile fixe ont été suivies par l'association. C'est trois fois plus qu'il y a une quinzaine d'années.

"Ce qui me choque, c’est qu’on est dans un pays où l’on se connait tous, commente Vincent C. On est moins de 300 000 habitants et je trouve ça aberrant qu’on ait autant de monde dans la rue, des gens qui font partie de près ou de loin de notre entourage."





Les bénéfices reversés à Macadam

L'artiste a d’abord écrit la chanson, avant de se tourner vers le centre d'accueil de jour Macadam, qui oeuvre pour les sans-abri. Son idée ? Réaliser le clip, avec le "maximum de personnes" confrontées à cette réalité. Des hommes, des femmes, dont il a écouté les "histoires extraordinaires" pendant le tournage du clip, afin de capturer en images toute l'humanité de cette grande précarité.

Tous les bénéfices générés par ce clip et cette chanson seront reversés à Macadam, parrainé par le chanteur.



Le clip d'Un chien et une bouteille est à découvrir ici.