Un dix-septième gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à majorité indépendantiste

La séance a été ouverte par le président du Congrès, Roch Wamytan, peu après 15 heures ce mercredi à Nouméa. Non pas boulevard Vauban, en raison de travaux de rénovation, mais à la province Sud. Vers 15h30, place au dépouillement. Et il n'était pas encore 16 heures que le même Roch Wamytan annonçait la composition du dix-septième gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui sera en place pour au moins dix-huit mois.

Sa composition

Vu les quatre listes en lice et le résultat du scrutin, le nouveau gouvernement est à majorité indépendantiste compte :

avec seize voix, trois élus pour la liste déposée par l'UC-FLNKS et Nationalistes et l'Eveil océanien (Samuel Hnepeune, Gilbert Tyuienon et Mickaël Forrest) ;

voix, élus pour la liste déposée par l'UC-FLNKS et Nationalistes et l'Eveil océanien (Samuel Hnepeune, Gilbert Tyuienon et Mickaël Forrest) ; avec quatorze voix, trois élus, pour la liste proposée par l'Uni (Louis Mapou, Yannick Slamet, Adolphe Digoué) ;

voix, élus, pour la liste proposée par l'Uni (Louis Mapou, Yannick Slamet, Adolphe Digoué) ; avec dix-huit voix, quatre élus pour la liste avancée par l'Avenir en confiance (Thierry Santa, Christopher Gygès, Isabelle Champmoreau et Yoann Lecourieux) ;

voix, élus pour la liste avancée par l'Avenir en confiance (Thierry Santa, Christopher Gygès, Isabelle Champmoreau et Yoann Lecourieux) ; avec six voix, un élu pour la liste Calédonie ensemble (Joseph Manauté). ©NCla1ère

Surprise au dépouillement

Les 54 conseillers se sont prononcés. Le député Philippe Gomès et le président de la province Nord, Paul Néaoutyine, étaient absents. Ils ont voté par procuration. Et au moment du dépouillement, surprise : la liste proposée par l'Uni recueille deux voix de plus que prévu !

Pas d'élu Eveil océanien

Conséquence : l'Eveil océanien, parti avec l'UC-FLNKS et Nationalistes, disparaît de fait de l'exécutif calédonien, puisque Vaimu'a Muliava était proposé en quatrième position là où cette liste n'obtient que trois élus.

La désignation du président et du vice-président

Le gouvernement est désormais désigné mais ne sera pas opérationnel tant que son président ne sera pas élu. Election qui doit se dérouler en début de soirée, à 18 heures, à huis clos, de même que celle du vice-président. Pas sûr en revanche avec la nouvelle donne qu'elle aboutisse dès ce soir.

Et pendant ce temps...

Alors que les élus du Congrès élisaient le nouveau gouvernement, plusieurs dizaines de personnes manifestaient à quelques mètres de là, à l'appel de plusieurs associations féministes, pour dénoncer la marginalisation des femmes en politique en Nouvelle-Calédonie.

