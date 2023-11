Le jeu vidéo calédonien Tchia nommé aux Game Awards

La pépite vidéoludique du studio Awaceb figure parmi les titres retenus pour les prochains Game Awards, dans la catégorie des "Meilleurs jeux à message positif".

Valentin Deleforterie •

Après avoir sillonné la chaîne, les rivages et les fonds marins calédoniens, la petite Tchia posera ses valises à Los Angeles le 7 décembre prochain. Le jeu vidéo dont elle est l'héroïne fait partie des nommés pour les Game Awards, l'équivalent des Oscars pour l'univers vidéoludique.

L'oeuvre du studio Awaceb, co-fondé par le Calédonien Philippe Crifo, intègre la catégorie des "Games for impact", qui met en avant les titres "donnant à réfléchir, avec un message ou un sens prosocial". Le vote du public, sur le site internet des Game Awards, déterminera le vainqueur de cette catégorie.

La confirmation d'un succès planétaire

Dans un mail envoyé à Nouvelle-Calédonie la 1ère, l'équipe d'Awaceb s'est dite "très fière" de cette nomination, ajoutant que ce serait "encore une occasion de faire parler de la Nouvelle Calédonie sur la scène internationale".

Une belle preuve de reconnaissance pour Tchia, qui depuis sa sortie en mars dernier, a su conquérir un large public. Salué par la critique, le jeu avait franchi le seuil du million de copies vendues à travers le monde, six semaines seulement après son lancement. Le titre avait en outre été intégré au catalogue du Playstation plus, qui propose gratuitement à ses abonnés plusieurs jeux chaque mois.

La Nouvelle-Calédonie au coeur du jeu

Source de fierté pour ses développeurs, Tchia l'est également pour de nombreux joueurs sur le caillou. Le monde ouvert s'est largement inspiré des paysages calédoniens -qu'il s'agisse des îles Loyauté, de la brousse ou encore de Nouméa- mais aussi de nombreuses références locales comme le bibiche, les claquettes et la robe mission.

Les développeurs ont également choisi de mettre en avant la langue Drehu, dans laquelle sont interprétées les multiples chansons du titre. "Musicalement et parlée, elle est très belle et très riche. En tant que Calédonien, c'est la langue kanak qu'on a le plus entendue", expliquait Philippe Crifo lors d'une tournée à Lifou, quelques mois avant la sortie du jeu.

Largement mise en avant depuis le lancement de Tchia, l'identité calédonienne pourrait bénéficier d'un gain de visibilité supplémentaire, en cas de victoire le 7 décembre prochain lors de la cérémonie des Game Awards.