Le jeune footballeur décédé Ruben Kutran a laissé son empreinte

Le jeune footballeur d'origine calédonienne, qui évoluait en Gironde, a été inhumé ce mardi, dans l'agglomération bordelaise. Toute une série d'hommages lui ont été rendus ces derniers jours, notamment avant le match Bordeaux-Rennes de samedi dernier.

En drehu, Ihnim signifie "amour", "amitié". Un terme qui fait son chemin du côté de Bordeaux. Il va figurer sur les tenues des footballeurs licenciés au CM Floirac et a aussi pris un sens fort au sein du célèbre FC Girondins. Comment ? En l'honneur de Ruben Hnaselën Kutran. Le 30 décembre dernier, le jeune Calédonien originaire de Lifou, vivant de longue date en Nouvelle-Aquitaine, a succombé à une crise cardiaque lors d'un match entre amis. Il avait vingt ans.

En équipe réserve des Girondins

L'annonce de son décès a rencontré un fort écho. Arrivé de Floirac, passé par le pôle espoirs de Talence, Ruben Kutran a passé cinq ans, de 2017 à juin 2022, au centre de formation des Girondins. Franchissant les étapes, le latéral gauche évoluait la saison dernière en équipe réserve. Un problème de santé ayant été identifié au niveau du cœur, il n'a pas pu poursuivre son parcours de joueur. Après avoir quitté le FC, il a retrouvé son club initial.

"Il aurait fait un excellent éducateur"

Ces derniers jours, de nombreux visiteurs grands et petits se sont succédés dans l'appartement de sa famille, dont des personnalités girondines du ballon rond. Des partenaires de jeu qui véhiculent l'image d'un camarade "exemplaire". Vendredi 6 janvier, un article ponctué de témoignages est publié sur le site officiel du FC. Responsable du recrutement au centre de formation, Yannick Stopyra parle de Ruben comme du joueur qui l'a le "plus marqué par sa gentillesse, sa disponibilité et ses qualités humaines. Il aurait fait un excellent éducateur".

Tout un stade en communion

Samedi 7, la rencontre Girondins-Stade rennais en 32e de finale pour la coupe de France est précédée d'un vibrant hommage au disparu, à Bordeaux, dans l'imposant stade Matmut Atlantique. Un moment de communion en sa mémoire, et de grande émotion pour les proches de Ruben Kutran. Le même soir, les joueurs de la réserve lui offrent un clin d'œil appuyé depuis Lège Cap Ferret, dans le bassin d'Arcachon.

"Aimé de tous"

"C’est très douloureux", confiait Rio Mavuba, l’ex-international et capitaine emblématique du LOSC, entraîneur adjoint au centre de formation des Girondins, peu avant, à René Molé. "C’est un ange qui est passé pour nous montrer un message, qui a bien représenté la culture kanak. Un garçon très humble, aimé de tous. Je n’ai jamais entendu un mot négatif à son sujet." Sur le terrain sportif, il retient "un vrai gaucher, capable de jouer dans le couloir gauche et même défenseur central. C’était une polyvalence qui était importante."

Et d'ajouter : "Il avançait plutôt bien dans le cursus. Après, pour passer pro, on sait qu’il faut cette part de chance, cette part de travail, mais ça il avait, et il fallait qu’il ait cette opportunité. Malheureusement, l’arrêt est arrivé trop tôt. C’est dur de dire s’il aurait fait carrière ou pas. En tout cas, il avait le potentiel et la volonté. Même quand il a appris son arrêt du foot, il a toujours gardé cette joie de vivre, ce sourire et ça, c'est fort."

Ruben fera toujours partie de la famille Girondins de Bordeaux. Rio Mavuba

Valeurs à partager

"Les maillots avec lesquels on joue, derrière il y aura marqué Ihnim. Ça sera les valeurs que nous allons partager avec l’ensemble des équipes avec lesquelles on va jouer. Ruben nous a toujours rassemblés", renchérit un responsable du CM Floirac. "C’était quelqu’un de fédérateur. Il n'a jamais râlé, il ne s’est jamais plaint, il a toujours fait les choses à 100 % et c’est pour ça qu’il a joué au niveau où il a été. Après, il y a le destin. C’est la vie." Ruben Hnaselën Kutran a été enterré au cimetière de Floirac ce mardi 10 janvier, après une cérémonie religieuse à l'église, en présence d'une foule conséquente.