Le procès en appel de l’affaire des taxi-boats jugé au tribunal de Nouméa

Le procès des taxi-boats est de retour devant le tribunal de Nouméa, ce mardi. Un appel demandé par l’avocat du gérant et de la SARL Plage loisirs, à l’issue du procès en correctionnel, en novembre 2020.

Natacha Lassauce-Cognard (Alix Madec) •

C’était dans la nuit du 7, au 8 avril 2017. Deux taxi-boats de la SARL plage loisirs se percutent, dans la baie de l’Anse Vata, à Nouméa.

Décès, disparition et blessés

Le Noumea 4 quitte le rivage du Château Royal en direction de l’îlot canard. Le Nouméa 3, lui, rentre sur le rivage après avoir récupéré un couple de clients sur l’îlot canard, qui a passé une soirée là bas. Le Nouméa 4 percute alors le Nouméa 3, à 350m du rivage. Le capitaine du Noumea 4 décède suite à un probable choc hémorragique et un traumatisme crânien.

Un couple à bord du Nouméa 3 est très durement touché. La femme décède noyée, et l’homme disparaît dans l’eau, il reste introuvable. Trois personnes a bord du Nouméa 3 sont blessées. Elles sont présentes à l’audience, ce mardi.

Homicide involontaire et blessures involontaires

Il est reproché au gérant de la SARL plages loisirs et à la SARL Plages loisirs deux infractions : homicide involontaire et blessures involontaires.

Le capitaine du Nouméa 3, n’avait pas de permis lagonaire. Le capitaine du Nouméa 4, ne portait pas de lunettes de vue, alors qu’il en avait besoin. Le jour des faits, le capitaine du Nouméa 3, a travaillé plus de 12 heures. Et enfin les capitaines, naviguaient à plus de 4 000 tours par minute, soit 20 noeuds.

En première instance en novembre 2020, le gérant de la SARL Plage loisirs a été condamné à 3 ans de prison et 180 000 frs cfp d’amende. La SARL a été condamnée a 15 millions de francs CFP de dommages et intérêts.

Le pilote du Nouméa 3, à quant à lui été condamné à 8 mois de prison.