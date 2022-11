Le schéma pour la transition énergétique devra repasser au Congrès

Toujours pas révisé, le schéma pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie. Le texte devait être soumis jeudi matin au Congrès. Mais une majorité de conseillers ont décidé de le renvoyer en commission. Les indépendantistes, demandant un complément d'information, ont déposé une motion préjudicielle, au grand dam des élus loyalistes.

Steeven Gnipate (Françoise Tromeur) •

Verdir l’industrie minière, développer la mobilité décarbonée et accélérer la transition énergétique de la Calédonie. Telles sont les ambitions du schéma de transition énergétique 2.0, qui doit permettre au Caillou de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 70 % d’ici 2035. Le texte, déjà renvoyé plusieurs fois, passait ce jeudi au Congrès. Or, il a fait l’objet d’une motion préjudicielle, déposée par le groupe UC-FLNKS et Nationalistes.

Je demande à mes collègues indépendantistes de prendre la mesure de la portée politique d’une décision de renvoi. Il s’agit de tracer une perspective, absolument indispensable pour convaincre nos partenaires financiers, en particulier, de nous accompagner sur les investissements qu’on a besoin de faire. Philippe Michel, président du groupe Calédonie ensemble

Proposition contre questions

Christopher Gygès, membre du gouvernement en charge de la transition énergétique et porteur du texte, a proposé de nommer deux représentants du Congrès au sein d’un comité de suivi. Proposition qui n’a pas été suivie. Les indépendantistes estiment nécessaire de disposer de plus d’information sur les capacités financières de la Nouvelle-Calédonie, d’Enercal et de l’ACE, Agence calédonienne de l’énergie, à soutenir les ambitions de la transition énergétique présentée dans sa version actuelle.

Ce n’est pas une volonté des indépendantistes de ne pas aller dans le sens de ce qui est proposé ici, mais d’avoir de la visibilité. Ce n’est pas parce qu’on va retarder d’un mois que il va y avoir la fin du monde. Jean-Pierre Djaiwe, président du groupe Uni

"Irresponsabilité"

Le projet de délibération a été renvoyé en commission par 29 voix pour et 21 contre. Réaction du groupe Loyalistes par voie de communiqué : "Nous dénonçons l'irresponsabilité des élus indépendantistes qui envoient une très mauvaise image de la Nouvelle-Calédonie à l'échelon, régionale, national et international. La Nouvelle-Calédonie devait notamment obtenir de l'Union européenne le déblocage de plus de trois milliards de francs pour financer son schéma de transition énergétique. En repoussant le vote de ce texte, l'incertitude pèse désormais sur l'obtention de ces fonds européens."

Hommage

Hommage à la mémoire de "LKU" au Congrès, le 3 novembre 2022. • ©Steeven Gnipate / NC la 1ère

Une séance publique qui s’est ouverte par un hommage à Louis Kotra Uregei, ex-élu Parti travailliste au boulevard Vauban décédé fin octobre de longue maladie. Il a eu lieu en présence de sa famille de son syndicat USTKE et de son mouvement politique.