Le vélo fait son cinéma, et sa promotion

Partager :

L’association Droit au vélo NC marque ses dix ans d'existence en organisant au fil du mois un cycle de projections et d'animations dédiées à la bicyclette. Des documentaires et des courts-métrages qui se veulent inspirants, pour voir le vélo autrement et donner envie de se mettre en selle.

On se fait une toile ? Pas au cinéma, mais au vélodrome de Magenta ! L’endroit idéal pour lancer un cycle de projections dédié à des films qui mettent en scène des cyclistes. “C’est un festival sur le vélo, des documentaires et des films qui parlent du vélo et de la société aujourd’hui”, résume Julien Tantot, co-président de Droit au vélo NC. Ils véhiculent une même problématique : comment en faire un acteur majeur de la transition environnementale et sociale. Festival d'anniversaire L’association existe depuis 2014 et au bout d'une décennie, elle organise ce festival “Le Vélo fait son cinéma", destiné à tous les publics, durant sept soirs, à six endroits du pays. Des parcours cyclistes seront organisés pour rejoindre les lieux de diffusion en pédalant. Deux heures avant la séance, des révisions de cycles seront offertes, dans la limite des places disponibles. Un dispositif permettra de générer, à la force du mollet, l'énergie nécessaire à la projection. Des discussions seront par ailleurs organisées, après. À une date près, tout est gratuit "Les Echappées", un zoom sur les femmes dans un univers masculin Le synopsis ? Alors que les femmes sont ultra-minoritaires dans toutes les sphères du vélo, les 'échappées' roulent, luttent, voyagent et travaillent pour changer le monde du vélo, leurs vies et les existences de celles qu'elles inspirent.

Film documentaire de Louise Roussel, Océane Le Pape et Thomas Schira. Projeté vendredi 3 mai, à Nouméa, au vélodrome de Magenta, derrière le stade Numa-Daly (durée, une heure onze ; gratuit ; parcours cyclo-bus, dispositif vélo-cinéma et débat). "Les Roues de l’avenir”, dans le sillage de demain Le synopsis ? À la rencontre de personnalités, d'associations et d'usagers, ce film invite à imaginer le vélo dans le monde de demain, au-delà de l'outil de déplacement.

Documentaire de Charlotte Brunier et Romain Mercieux (durée, une heure cinq) :

-mardi 14 mai, à 18 heures, à Nouméa, à l'auditorium de la province Sud, en partenariat avec Ciné-citoyen (débat) ;

-mercredi 23 mai, à 18 heures, à Koné, sur le campus universitaire (révision des vélos et débat) ;

-mercredi 29 mai, à 18 heures, à Nouméa, sur le campus de Nouville (cyclo-bus, révision des vélos et débat) ;

-jeudi 30 mai, à 18h30, au cinéma de Dumbéa (séance payante, aux tarifs du cinéma; cyclo-bus, révision des vélos et débat). "Tous en selle", une sélection de courts-métrages Première sélection de courts-métrages (durée, une heure) :

-mercredi 15 mai, à 18 heures, à Dumbéa, au Big up spot de Koutio (cyclo-bus, révision des vélos, vélo-cinéma et débat).

-mercredi 15 mai, à 18 heures, à Dumbéa, au Big up spot de Koutio (cyclo-bus, révision des vélos, vélo-cinéma et débat). Seconde sélection de courts-métrages (durée, une heure trente) :

-dimanche 26 mai, à 16 heures, au cinéma de Dumbéa (cyclo-bus et révision des vélos).

Partager :