Les bus Raï repartent de Poum-Arama, Canala et Kouaoua dès ce lundi

Après la remise en service de cinq lignes il y a une semaine, c'est Canala, Kouaoua et Poum qui seront desservies dès ce lundi 9 septembre par le réseau Raï.

Après la reprise tant attendue du réseau Raï sur la Grande terre lundi 2 septembre, le SMTI annonce que de nouvelles lignes seront de nouveau desservies dès lundi 9. La route territoriale entre Nouméa, Canala et Kouaoua étant de nouveau accessible, les bus desserviront ces communes, en plus de Poum.

"Un nouveau point sera fait en début de semaine au sujet des ajustements éventuels qui seront opérés sur la programmation des services, et sur le programme de reprise des autres lignes du réseau encore suspendues", précise le SMTI.

Les horaires et tarifs sont à consulter ici.

Quid du réseau Tanéo ?

Et pour les bus de Nouméa et son agglomération, encore stoppés ? Le réseau Tanéo est suspendu jusqu’au 13 septembre, indique Naïa Wateou, la présidente du SMTU, Syndicat mixte des transports urbains. Les discussions sont en cours avec les délégataires de service public que sont Carsud et Karuïa.