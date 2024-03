Les cinq infos à retenir du dernier indice des prix à la consommation

L'Isee a publié, vendredi 15 mars, son indice des prix à la consommation pour février 2024 en Nouvelle-Calédonie. Sur un mois, les tarifs baissent mais la tendance reste à la hausse sur un an.

C'est un outil précieux pour suivre l'évolution du coût de la vie sur le Caillou. Chaque mois, l'Isee publie son indice des prix à la consommation des ménages. Des statistiques particulièrement scrutées dans le contexte économique actuel du territoire.

Un bilan contrasté en février

Premier enseignement de l'indice de février : les prix affichent un léger recul (-0,5%) après une hausse notable en janvier. La tendance est portée notamment par la baisse des prix des services (-1,2%) et de l'énergie (-2,1%).

Cette relative bonne nouvelle doit toutefois être nuancée : pour les ménages calédoniens les plus modestes, la diminution du coût de la vie s'avère moins marquée (-0,3%). Et sur un an, la tendance générale reste à la hausse. Les douze derniers mois ont ainsi vu les prix des produits et services augmenter de 0,5%.

Sur un an, les prix à la consommation sont en augmentation de 0,5%. • ©Isee

Les prix des services en baisse

Alors qu'ils avaient connu deux hausses consécutives en décembre puis en janvier, les prix des services diminuent de 1,2% en février. Le phénomène s'explique notamment par le recul considérable des tarifs aériens internationaux (-14,1%), que l'Isee lie à "la fin de la période de vacances scolaires".

De la même manière, le transport maritime de voyageurs a été moins cher en février (-5,9%) et les services d'hébergement ont eux aussi suivi la tendance (-1,1%).

A l'inverse, les loyers d'habitation augmentent (+0,2%), de même que les services de protection sociale (+2,4%) "en raison notamment de l'augmentation des prix des services de crèche et de garderie", explique l'Isee.

Comme pour l'indice général, la tendance pour les services demeure à la hausse (+1%) sur un an.

L'alimentation poursuit sa hausse

Pour ce qui est de l'alimentation, les prix augmentent certes moins brutalement que le mois précédent mais la hausse est tout de même là (+1,2%). Principaux responsables de cette augmentation, les légumes sont près de 9% plus chers qu'en janvier.

L'Isee cite également les fruits (+1,9%), le poisson (+1,5%), les produits glacés et chocolat (+1,2%) ainsi que les produits laitiers (+0,5%).

En glissement annuel, les prix de l'alimentation ont augmenté de 1% depuis février 2023.

Les produits manufacturés restent stables

Eux n'ont ni baissé, ni augmenté en février : les prix des produits manufacturés se sont maintenus le mois dernier. "Cela s'explique par la fin des actions de promotions et de déstockage de certains points de vente et de prévision des soldes d'hiver", commente l'Isee.

Dans le détail, la hausse importante des coûts des gros outillages et matériels électriques (+25,6%) ainsi que des gros appareils ménagers (+4%) est compensée notamment par la baisse des prix des meubles et articles d'ameublement (-5,4%), des équipements de téléphonie (-3,1%) ou encore des sacs à mains et valises de voyage (-3,1%)

Les prix de l'énergie en recul

L'Isee revient enfin sur les prix de l'énergie, en recul pour le troisième mois consécutif en février (-2,1%). L'essence (-3,8%) et le gazole (-4,2%) contribuent à cette baisse, de même que le gaz (-1,2%). "Les prix de l'électricité, quant à eux, n'évoluent pas", précise l'Isee.

La tendance devrait toutefois être différente dans le prochain indice des prix : le gazole a augmenté d'un franc et l'essence de trois francs le 1er mars dernier.