Le Conseil des jeunes de Dumbéa tire sa révérence

Le Conseil des jeunes de Dumbéa s’est réuni, samedi, en salle du conseil municipal, pour présenter son bilan d’action annuel. C’était la dernière séance de sa mandature.

Caroline Antic-Martin (Gédéon) •

Face aux élus et responsables municipaux de Dumbéa, les membres du Conseil des jeunes ont présenté leur bilan, samedi, à hôtel de ville. Malgré deux confinements cette année, l’instance a mené à bien ses projets. Parmi ses réalisations : un panneau visuel qui récapitulatif des droits de l’enfant.

"Cela dit que les enfants ont des droits comme des devoirs. C’est également un moyen de rappeler aux enfants qu’ils n’existent pas uniquement à travers leurs parents mais aussi à travers eux-mêmes. Il y a des choses qu’ils peuvent faire pour eux-mêmes et à leur échelle", détaille Angélique, qui siège au conseil.

Les témoignages de jeunes conseillers

Cette séance a signé la fin d’une mandature. L’année a été riche en expériences et en actions sur le terrain, aussi bien pour les plus jeunes que les anciens. "Cela fait 4 ans que je fais partie du conseil et je pense que cela m’a fait grandir humainement d’avoir cette facilité de parole", témoigne un autre conseiller.

À lire aussi Le conseil des jeunes de Dumbéa fait le bilan

S’ouvrir aux jeunes adultes

Créé en 2015, le Conseil des jeunes de Dumbéa est l’instance de rencontre consacrée aux jeunes de la commune. Pour échanger et affirmer leur engagement citoyen, Amatsio Tautuu, septième adjoint en charge de l’environnement et du développement durable, apprécie grandement cette évolution.

"Les jeunes veulent montrer qu’ils ont leur place dans la société. Il faut qu’ils puissent s’exprimer et dire ce qu’ils pensent. C’est vraiment un engagement pour le bien être de Dumbéa." Amatsio Tautuu, septième adjoint en charge de l’environnement et du développement durable

Cette année 2021 a été riche pour les conseillers. Malgré la crise sanitaire, les opérations ont été denses. L’implication des jeunes est reliée à travers des vidéos. "Entre les confinements, nous avons dû reporter des choses, revoir certaines à la baisse, comme les potagers. Normalement, nous devions faire quelque chose de vraiment très grand", témoigne Angélique. "Finalement, nous nous sommes rabattus sur de la permaculture, ce qui est aussi très bien. Nous avons eu un très jolie formation".

A l’issue de la séance, le Conseil des jeunes a dressé un calendrier prévisionnel 2022. Autre décision prise lors des échanges : étendre son intégration aux jeunes adultes qui souhaitent s’engager dans la vie de leur commune.

Retrouvez ci-dessous le reportage radio de Caroline Antic-Martin :