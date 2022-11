Les mathématiques de nouveau obligatoires au lycée à la rentrée 2024

C'est officiel : les mathématiques vont redevenir obligatoires pour tous les lycéens de la filière générale, dès la première. La mesure a été annoncée par le ministère de l’Education. La Nouvelle-Calédonie sera concernée en février 2024.

Valentin Deleforterie (avec Caroline Moureaux) •

C’est Pap Ndiaye, le ministre de l’éducation lui-même qui l’a annoncé ce 13 novembre : "À partir de la rentrée 2023, les mathématiques deviendront obligatoires dans le tronc commun. C’est le retour de l’enseignement des mathématiques pour l’ensemble des lycéens".

En juin dernier déjà, l'État annonçait que les maths revenaient en première en 2022-2023 mais en option pour ceux qui n'avaient pas choisi cette spécialité. Le ministre a finalement décidé d'aller plus loin pour la rentrée 2023-2024.



En Nouvelle-Calédonie, l’information a été confirmée par le vice-rectorat. Les mathématiques obligatoires feront aussi leur retour dans les classes de première calédoniennes mais pas tout de suite. Il faut d'abord que la mesure s'applique en Métropole à partir de septembre 2023. Elle ne prendra donc effet en Nouvelle-Calédonie qu'en février 2024.

Optionnel en 2023, obligatoire en 2024

Concrètement, il s'agira d'une heure et demie de mathématiques obligatoire chaque semaine pour tous les lycéens n'ayant pas choisi cette spécialité.

Un changement de cap semble-t-il vu d'un bon oeil par le vice-recteur. Erick Roser salue l’apport "de réponses à la priorité qu'est la maîtrise des fondamentaux en mathématiques".

Le directeur général des enseignements rappelle également que les maths reviendront dans un premier temps de manière optionnelle pour les lycéens calédoniens. Transition en douceur prévue dès la prochaine rentrée, en février 2023.

"Se muscler le cerveau"

Cette nouveauté semble bien accueillie localement notamment parmi les professeurs de mathématiques comme Cédric Moal.

"C’est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau de l’enseignement, ça ne va pas changer non plus radicalement les choses, mais c’est au niveau du développement cognitif et neuronal des enfants. En Angleterre, on pouvait déjà arrêter depuis plusieurs années les mathématiques dans les deux dernières années, première et terminale, et des scientifiques se sont rendu compte que ça provoquait des manques physiologiques physiques chez les élèves. Donc à ce niveau là de développement, c’est dommage d’arrêter complètement les maths dès l’âge de 16 ans, à la fin de la seconde".

Cédric Moal se réjouit donc que "les élèves puissent continuer à développer leur cerveau, à se muscler le cerveau pendant les deux dernières années de l’école".