Les Nouvelles calédoniennes reprises par la société Holdennha, propriété du groupe Dang

Le pôle numérique des Nouvelles calédoniennes a un repreneur. Ce vendredi, le tribunal de commerce a tranché en faveur de la société Holdennha, propriété du groupe Dang, dont le projet était le plus offrant financièrement. Le seul quotidien de Nouvelle-Calédonie a cessé de paraître le 16 mars, jour où la liquidation du groupe Melchior a été prononcée.

Charlotte Mestre et Cécile Rubichon •

Le tribunal de commerce a donc choisi la société Holdennha, propriété du groupe Dang, pour reprendre les Nouvelles calédoniennes. Avec 25 millions de francs de budget, il s'agissait du projet le plus offrant financièrement. Il concerne le pôle numérique du journal, notamment le site emploi.nc, et semble prévoir l’embauche d’un ou deux journalistes.

Le seul quotidien de Nouvelle-Calédonie a cessé de paraître, même sous forme numérique, le 16 mars, suite à la liquidation de la société Melchior, à laquelle il appartenait.

Le 16 mai, trois offres de reprise avaient été examinées

Deux mois après, le 16 mai, le tribunal de commerce examinait les offres de reprise des actifs du groupe. Parmi elles, trois concernaient Les Nouvelles calédoniennes. Julien Ravel, à la tête de la société Planet media, propriétaire notamment du magazine de programmes TV Télé NC, proposait "la reprise de tous les sites Internet, du quotidien numérique, dans un premier temps, comme auparavant, plus la création d’une application, et ensuite d'un hebdomadaire version papier. Dans un futur, peut-être un bihebdomadaire, avec une sortie le lundi et le jeudi". Il évoquait une vingtaine de salariés, dont une douzaine de journalistes.

Le tribunal avait laissé aux candidats un délai pour déposer d'éventuelles nouvelles propositions. Il a donc tranché ce vendredi 2 juin en faveur d'Holdennha.