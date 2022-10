Les prix à la consommation augmentent de 0,2% en septembre 2022

Au mois de septembre, les prix à la consommation ont progressé de 0,2%, selon l'Institut de la statistique et des études économiques. La tendance se confirme aussi sur les douze derniers mois.

Sophie Boltz •

Ces dernières semaines, les Calédoniens ont dû mettre la main à la poche. Après une hausse de 0,8% en août 2022, l’indice des prix à la consommation connaît une nouvelle progression de 0,2% en septembre. C’est ce que révèle la dernière étude de l'Institut de la statistique et des études économiques (Isee). Cette nouvelle augmentation est due principalement à la hausse des prix de l’alimentation (+1,7%) et des services (+0,4%). En revanche, elle est amoindrie par le recul des prix des produits manufacturés et de l’énergie, qui sont respectivement de -0,9% et de -1,4%. Les soldes d’hiver ayant contribué à la baisse des prix des premiers. Quant aux prix du tabac, ils restent stables.

De fortes hausses sur l'année

Sur les douze derniers mois, l’indice général croît de 5,2% et celui hors tabac de 5%. Les prix de l’alimentation, eux, augmentent de 9,8%, ceux des services de 2,3%.

En juillet dernier, l'UFC-Que choisir estimait, qu'en réalité, l'inflation était plus importante que celle constatée par l'Isee.