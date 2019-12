Louis Kotra Uregei et Roger Noraro condamnés pour abus de biens

Lizzie Carboni •

Louis Kotra Uregei en ouverture du congrès. • ©NC la 1ere ...

Le tribunal correctionnel de Nouméa condamne Louis Kotra Uregei à deux ans de prison avec sursis et trois millions de francs CFP d’amende.Roger Noraro a lui été condamné à vingt-quatre mois de prison, dont dix-huit avec sursis et une amende de six millions de francs CFP.En correctionnelle ce vendredi matin, le tribunal a rendu son jugement pour les cogérants de la Société d’Acconage et de Transport. Ils leur étaient reprochés l’abus des biens d’une SARL à des fins personnelles de 2015 à 2017. Initialement, le procureur avait requis à l’encontre des deux gérants, une peine de deux ans de prison et quinze millions de francs CFP d’amende. Sanction disproportionnée selon la défense, qui avait demandé une dispense de peine.