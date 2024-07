Louis Le Franc et Brigitte Lèques décorés de l'ordre national de la légion d'honneur

La nouvelle promotion civile de la légion d'honneur vient d'être dévoilée. Parmi les récipiendaires, deux personnalités qui se sont engagées pour la Nouvelle-Calédonie : Brigitte Lèques, médecin, et Louis Le Franc, haut-commissaire de la République.

C'est une tradition. Chaque année, à cette période, le président de la République dévoile la liste des personnes, en exercice, décorées par l'ordre national de la légion d'honneur. Dans ce décret en date du 3 juillet 2024 figurent deux personnalités au crédit du Ministère de l’intérieur et des outre-mer et qui se sont illustrées en Nouvelle-Calédonie.

Un combat pour la légalisation de l'IVG

À commencer par Brigitte Lèques, médecin et présidente d’une association de santé publique sur le Caillou. Une carrière remarquée et 35 ans de services décorés du grade d'officier. Brigitte Lèques est la fille de Jean Lèques, ancien maire de Nouméa, et d'Evelyne Lèques, connue notamment pour son action au sein de SOS Logement.

Parmi les engagements forts de Brigitte Lèques, la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) en Nouvelle-Calédonie, 26 ans après la loi Veil. "J’ai pris un peu mon bâton de pèlerin, avec des tas de partenaires, pour finir par décider nos élus à se positionner, à se mouiller, ce qui pour eux n’était pas évident. C’était septembre 2000", se rappelle Brigitte Lèques, responsable du Centre de conseil familial de Nouméa.

Déjà en Calédonie en 2003

Autre personnalité décorée, Louis Le Franc, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Diplômé de Saint-Cyr, et aujourd’hui âgé de 63 ans, Louis Le Franc a déjà occupé le poste de secrétaire général adjoint au haut-commissariat en 2003. Il monte en grade, comme secrétaire général, en novembre 2004 avant de quitter le Caillou l’année suivante. Il a finalement succédé à Patrice Faure au poste de haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie en février 2023.

Louis Le Franc a été fait chevalier de la légion d'honneur du 12 mai 2014.

Des comédiens et des écrivains

Dans l'hexagone, cette promotion de la Légion d’honneur du 14 juillet récompense également la comédienne Virginie Efira, l'acteur Jean Reno, le présentateur Michel Drucker, l'écrivain Amin Maalouf ou encore la mathématicienne Claire Voisin.