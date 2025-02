Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie : qu'y a-t-il derrière la notion de “peuple premier” ?

L'évocation de “peuple premier” par Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, lui a été reprochée publiquement, le samedi 22 février, par le député Nicolas Metzdorf quelques heures plus tard. Mais d'où vient cette notion ? Elements de réponse.

“Il y a eu certes des femmes et des hommes qui, par leurs compétences, leurs connaissances et leurs histoires personnelles ont participé à la construction de la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui. Mais, lorsqu'ils sont arrivés, des femmes et des hommes étaient déjà présents, on ne peut le nier aujourd'hui et ce sont des kanak comme l'Accord de Nouméa, les a nommés”, réagit Simon Loueckhote, non-indépendantiste convaincu, au lendemain de l’échange virulent qui a opposé le député Nicolas Metzdorf et le ministre des Outre-mer à propos de la notion de “peuple premier”.

À l’origine du débat

“Il y a un peuple premier”, a rappellé Manuel Valls devant les sénateurs coutumiers samedi 22 février. “Quand tu dis qu’il y a un peuple premier, tu ne nous respectes pas”, dégaine un peu plus tard Nicolas Metzdorf en public.

Lire aussi >>> Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie : échange houleux sur la voie publique entre le ministre des Outre-mer et des Loyalistes

Manuel Valls invoque alors la Constitution française. Le terme n’y figure pas tel quel, le député et Françoise Suve, présidente du groupe Loyalistes au Congrès, ont raison : dans l’Accord de Nouméa et dans la Constitution, il est question de “peuple autochtone” et de “peuple d’origine”. Mais quelle différences ?

"Autochtone" et "premier" : quelle différence ?

“La différence est majeure. Parce que ‘premier’ indique une hiérarchie, un podium des légitimités”, interprète Nicolas Metzdorf. Même sentiment chez Françoise Suve, pour qui "premier", "pourrait sous-entendre une supériorité, une antériorité qui pourrait remettre en cause des principes d’égalité entre des citoyens français”. Il y a bien l’idée d’antériorité dans la notion de peuple premier. Comme dans la notion de peuple autochtone, d’ailleurs. Mais pas de supériorité.

Quelles définitions ?

“L’autochtonie désigne, en géographie, le fait d’appartenir à une population présente sur un territoire avant la colonisation par une puissance extérieure.” Au Canada, l’un des trois peuples autochtones, les Indiens, sont appelés “Premières nations”. L’expression de "peuple premier" est également employée par certains anthropologues pour désigner des populations qui ont évolué en dehors de la civilisation industrielle, avec un lien très fort à la nature.

Définition proche de celle de peuple autochtone, retenue par le groupe de travail sur les populations autochtones de l’Organisation des Nations unies dans un rapport rendu en 1987. “Par communautés, populations et nations autochtones, il faut entendre celles qui, liées par une continuité historique avec les sociétés antérieures à l’invasion et avec les sociétés précoloniales qui se sont développées sur leurs territoires, s’estiment distinctes des autres segments de la société qui dominent à présent sur leurs territoires ou parties de ces territoires.” L'ONU reconnaît 5 000 groupes distincts dans les peuples autochtones. Dont les kanak.

“À quoi sert donc ce procès en sorcellerie ?”

Des communautés tout simplement arrivées avant d’autres... Voire en premier. Ce qui est le cas des Lapita pour la Calédonie, considérés à l’origine de la civilisation kanak. Pour Philippe Gomès, élu Calédonie ensemble, "donc oui, les kanak constituent le ‘peuple autochtone’ ou ‘peuple premier’ de ce pays”. Dans un post Facebook, il s’interroge : “A quoi sert donc ce procès en sorcellerie fait au ministre des Outre-mer ?”

Simon Loueckhote se demande quant à lui “si le sujet à l’origine de ces simagrées sont bien les propos du ministre ou s’il s’agit d’une bataille pour la chefferie aux élections locales". L’ancien sénateur et président du Congrès en appelle “chacune des parties et notamment les non-indépendantistes à davantage de retenue et de calme. Rien ne pourra se faire sans dialogue, et pour dialoguer, il faut être au moins deux. Ne nous donnons pas les triques pour nous faire astiquer”, conseille-t-il à son camp.