Natation. Les Calédoniens Chrissander Cerda et Blanche Freulon ont brillé à la coupe d'Europe Méditerranéenne malgré un entraînement difficile

Deux jeunes licenciés de natation de Dumbéa ont participé à la Coupe d’Europe Méditerranéenne, la Comen, du 14 au 16 juin. Les nageurs Chrissander Cerda et Blanche Freulon ont su briller malgré une préparation difficile en pleine crise, en Nouvelle-Calédonie.

Les Calédoniens Chrissander Cerda et Blanche Freulon faisaient partie des sélectionnés en équipe de France de natation junior pour la coupe d'Europe Méditerranéenne appelée la Comen. Elle se déroulait du 14 au 16 juin à Chypre.



Avant qu'ils ne montent sur les plongeoirs de Limassol, les sélectionnés en équipe de France pour la Comen - dont Chrissander Cerda et Blanche Freulon - avaient reçu un message d’encouragement du premier médaillé olympique français en 100 mètres nage libre, Alain Bernard. "La Comen, c’est l’une des premières compétitions où il faut être en équipe de France. Moi, à votre âge, j’étais très loin d’avoir ce niveau, mais vous, vous y êtes. Vous avez travaillé, vous avez mérité votre place, soyez fiers d’être dans cette équipe" a lancé Alain Bernard, en vidéo.

De bons résultats pour les Calédoniens



Parmi les 19 nations en concurrence pour cette compétition réservée aux moins de 16 ans, chaque pays avait envoyé ses deux meilleurs nageurs. Le message envoyé par Alain Bernard ne pouvait que motiver les Bleus, qui ont su être à la hauteur de l’enjeu, en terminant 3ème du classement par équipe.

Les nageurs de Dumbéa, coachés en équipe de France par leur directeur sportif de club, Anthony Guillamin, ont grandement participé au résultat. En individuel, sur 100 mètres dos, Chrissander Cerda s’est paré d’argent en 57 secondes 83 derrière le Grec Papatheodorou (57’26), avant de rafler l’or en équipe avec les Bleus lors du relais 4x100 mètres nage libre. Il a rajouté deux médailles de bronze sur le relais 4x100 mètres 4 nages, et le relais mixte 4x100 mètres nage libre. Belles prestations également pour Blanche Freulon qui "a permis de gagner des places par rapport au classement provisoire et s’est classée 5ème au 100 mètres papillon", indique Anthony Guillamin.

L'équipe de France sélectionnée pour la Comen, compétition réservée aux moins de 16 ans. • ©Dumbéa Natation

Une préparation difficile à cause de la crise

Pour les nageurs calédoniens, la préparation a été difficile. Un mois avant le début de la Comen, la crise insurrectionnelle éclate en Nouvelle-Calédonie. Du fait des exactions et des barrages, les installations sportives sont fermées et l’incertitude plane sur le trafic aérien. Chrissander, Blanche et leur entraîneur n’ont alors aucune garantie de pouvoir rallier la métropole et Antibes où un premier stage d'entraînement les attend. Ils doivent ensuite rallier Paris pour le rassemblement de l’équipe de France, et enfin Limassol, là où se déroule la compétition. Ils ont finalement pu partir mais avant leur départ, l'entraînement fut très compliqué.





"Ils se sont retrouvés à dormir dans l’enceinte de l’établissement de la piscine pour pouvoir s’entraîner" Anthony Guillamin, l'entraîneur

D’un point de vue sportif, ils ont dû s'adapter en s’entraînant dans les installations d’un autre club de l’agglomération nouméenne et en tenant compte du couvre-feu. "Ils se sont retrouvés à dormir dans l’enceinte de l’établissement de la piscine pour pouvoir s’entraîner. On faisait trois séances par jour parfois, pour rattraper le retard provoqué par la grosse coupure liée aux évènements. Ils se sont donné les moyens jusqu’au bout. On a essayé de leur inculquer cette persévérance. Il en a fallu beaucoup", explique Anthony Guillamin, l'entraîneur des jeunes nageurs.

"Une bouffée d'oxygène"

La résilience a payé. Les visages des Calédoniens au milieu des Bleus et sur les podiums ont ravi leur éducateur : "c’était une très belle surprise déjà de pouvoir partir, et surtout, là-bas, je les ai sentis s’exprimer au maximum. C’était une magnifique bouffée d’oxygène et je les ai rarement vus sourire autant".

De nouvelles aventures attendent prochainement les Calédoniens. Blanche et Chrissander rejoindront, à la rentrée prochaine, le Cercle des Nageurs d'Antibes, en Métropole.