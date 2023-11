Ocean Hackathon 2023 : vague de code sur la Nouvelle-Calédonie

Partager :

La troisième édition de l'Ocean Hackhaton s'est déroulée à Nouméa. Pendant 48 heures, non stop, neuf équipes de codeurs devaient plancher sur le thème de la préservation des écosystèmes marins. Le projet "Sea you later" l'emporte et représentera la Nouvellle-Calédonie, lors de la finale internationale, le 19 décembre, à Brest.

Nouméa a été sélectionnée, avec 15 autres villes à l'international, pour participer au 8ème "Ocean Hackathon" organisé par le campus mondial de la mer. Huit équipes de codeurs ont dû soumettre et résoudre un défi lié au milieu marin, grâce à l'utilisation de données locales, régionales et internationales. Les codeurs de l'Ocean Hackathon Nouvelle-Calédonie 2023 • ©NeoTech La technologie au service des océans Du 17 au 19 novembre, au business centre "Oo Tech", les développeurs, les designers et autres experts en data se sont livrés à un marathon de 48 heures, derrière leurs écrans et devant leurs claviers. Les solutions numériques ont fait l'objet de six mois de préparation préalable. L'appel à projet a été lancé en juin dernier. Les équipes pouvaient dormir sur place, pour pouvoir coder 24 heures sur 24. Des sessions de jeux en commun étaient organisées, pour un peu de détente ! Les codeurs au travail • ©Neo Tech Neuf équipes et neuf projets "My Taxiboat.nc" Une application, pour permettre aux usagers du lagon de réserver leur taxi boat ou pour d'autres activités nautiques. L'application "permettra une régulation et une fluidification du trafic maritime, en récoltant les informations de fréquentation". "Sea Stories" Une application ludique, pour "faire découvrir l'ensemble des contes et légendes associés au monde marin de la Nouvelle-Calédonie". L'application utilise la réalité augmentée. Objectif : Mieux faire connaître et donc mieux protéger les océans. "Mon récif virtuel" Un algorithme, qui automatise l'analyse d'images des récifs coralliens. "Afin d'obtenir un suivi plus rapide et efficace de l'évolution des écosystèmes." "Le guide calédonien du PMTéiste" Une application collaborative, qui permet de recenser, partager ses photos et "commenter les différents spots de PMT, tout en ayant accès à des fiches d'identification, pour aider à la sensibilisation". "Les RDV du lagon" "Une cartographie qui répertorie tous les événements calédoniens, liés au monde maritime, en proposant une fiche descriptive de l'événement." Une cartographie, interactive, qui utilisera l'intelligence artificielle. "SharkRadar" Une application mobile en deux volets : "un volet grand public avec du prédictif qui évalue un risque requin en temps réel." Un volet pour les équipes de surveillance des plages, qui les alerte grâce à l'intelligence artificielle. "Sea you later" Une modélisation 3D des impacts du changement climatique sur les zones littorales de la Nouvelle-Calédonie, "afin de sensibiliser le public aux enjeux d'un monde en changement". "Social-Sea" Une cartographie qui informera l'utilisateur de sa position GPS et lui indiquera les zones de pêche non autorisées. "La version application permettra d'être en relation directe avec les autorités pour signaler les actes malveillants, ou un problème en mer." L'usager pourra recevoir des notifications d'alerte (exemple : alerte tsunami). "Imagine 2025" Une modélisation de la bataille navale du 19 août 1943, en Nouvelle-Calédonie, opposant le sous-marin japonais I17 aux forces américaines et néo-zélandaises. Palmarès Les dix-huit membres du jury, professionnels reconnus ont choisi le projet "Sea You Later". L'équipe, menée par Aline Schaffar, cheffe de projet pour "The Pew charitable Trusts", l'emporte pour sa modélisation des impacts du changement climatique, plus précisément sur la zone littorale de l'îlot Amédée. Le projet représentera la Nouvelle-Calédonie, lors de la finale internationale du 19 décembre, à Brest. Les grands vainqueurs de l'Ocean Hackathon • ©La French Tech NC "Social Sea", projet mené par Lilian Metua et une équipe de l'université de la Nouvelle-Calédonie, remporte le coup de cœur du jury. A la troisième place, Marie Terrien et son équipe remportent la médaille de bronze pour "Les RDV du lagon". Le Podium de l'Ocean Hackathon Nouvelle-Calédonie 2023 • ©NéoTech Vous pouvez suivre les événements "Ocean Hackathon" sur les réseaux sociaux (Facebook et Linkedin : Ocean Hackathon Nouvelle-Calédonie).

