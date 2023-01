Parti de Brest, le tout nouveau patrouilleur "Auguste Bénébig" a mis le cap vers Nouméa

Premier d’une série de six patrouilleurs d'Outre-mer, le navire de la Marine nationale a appareillé de Brest, en Bretagne, mardi, pour rallier Nouméa. Dès son arrivée en Nouvelle-Calédonie d'ici à trois mois, l'"Auguste Bénébig" entamera ses missions de surveillance maritime, pour lutter notamment contre le trafic et la pêche illicite.

AFP avec Coralie Cochin •

Brest-Nouméa pour son premier long voyage... Les performances de l'Auguste Bénébig vont être rapidement mises à l'essai. Dernier né d'une nouvelle génération de patrouilleurs de la Marine nationale, il est destiné à renforcer les moyens de la marine française dans les océans Indien et Pacifique.

Mardi 17 janvier, ce bâtiment flambant neuf a enfin quitté le port de Brest, dans le Finistère, pour rejoindre, à des milliers de kilomètres de là, son port base de Nouméa.



Mini-drone à bord

Navire ultra-moderne de 1 300 tonnes et 80 mètres de long sur 12 mètres de large, le Bénébig présente une autonomie de 10 000 km. Il est également équipé d'un mini-drone aérien embarqué.

Sa mission : "assurer la souveraineté de la France" sur "nos vastes espaces marins Outre-mer", a indiqué son commandant, le capitaine de corvette Jean-François Cabaret, citant notamment la lutte contre les trafics et la pêche illégale.

Avec près de 11 millions de kilomètres carrés, le domaine maritime français est le plus étendu au monde, derrière les États-Unis.



Une plus grande autonomie

L'Auguste Bénébig est le premier d'une série de six POM (patrouilleurs d'Outre-mer), commandés fin 2019 et qui seront basés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à la Réunion, d'ici à 2025.

La construction de ces patrouilleurs vise à combler des ruptures de capacité en Outre-mer, par le remplacement des patrouilleurs de type 400 tonnes, les fameux P400.

Construits dans les années 1980 pour surveiller la zone économique exclusive (ZEE) française, ces patrouilleurs P400 ont presque tous été désarmés depuis, sauf La Glorieuse à Nouméa. Par rapport à leurs prédécesseurs, les POM disposent d'une "plus grande autonomie" et d'une meilleure "tenue à la mer", selon le commandant Cabaret.



Une mise en service d'ici quelques mois

Dotés d'une propulsion hybride (diesel et électrique), leur permettant d'atteindre une vitesse maximale de 24 noeuds (44 km/h), les POM embarquent des équipements de pointe, ainsi que trente marins et disposent de vingt-trois hébergements supplémentaires.

L'Auguste Bénébig devrait rejoindre Nouméa, via le canal de Panama, en un peu moins de trois mois. Après une phase de vérification de ses capacités militaires, il devrait être admis au service actif, avant la saison fraiche en Calédonie.

Le domaine maritime français en Nouvelle-Calédonie s'étend sur 1,4 million de km2, soit plus de la moitié de la superficie de la mer Méditerranée.