Plus de 3700 femmes soutiennent la Ligue contre le cancer

Une marée jaune a envahi la baie de Sainte-Marie à Nouméa ce dimanche matin. Plus de 3700 femmes, et quelques hommes, ont participé à la 17e édition de La Nouméenne OPT. Une course au bénéfice de la Ligue contre le cancer qui repartira avec un chèque de 3,1 millions de francs.

Laurence pourtau et David Sigal (Sophie Boltz) •

Ce dimanche matin, une vague jaune a déferlé le long de la baie de Sainte-Marie à Nouméa. Elles étaient plus de 3700 femmes, et quelques hommes, à prendre part à la 17e édition de La Nouméenne OPT. Une course qui donne le coup d'envoi d’Octobre rose, un mois d’actions en faveur de la lutte contre le cancer du sein.

L’intégralité des bénéfices est reversée à la Ligue contre le cancer de Nouvelle-Calédonie. Cette année, l'organisation a recueilli 3,1 millions de francs CFP qui seront donc versés à la Ligue contre le cancer de Nouvelle-Calédonie. L’an passé, grâce à la mobilisation des Calédoniennes, de l’ASPTT, des sponsors et des donateurs, un chèque de plus de 5 millions de francs a pu être remis à la Ligue.

Plus qu'une épreuve sportive, la Nouméenne témoigne d'un geste de solidarité. • ©Aurélie Chevalier / NC la 1ère

Le cancer du sein est le plus fréquent et le plus mortel chez la femme en Nouvelle-Calédonie. En effet, une femme sur huit risque de le développer au cours de sa vie. Une bonne cause pour laquelle les Calédoniennes ont décidé de se mobiliser en masse.

Écoutez les témoignages de participants :

Les témoignages des participants à la Nouméenne 2022.

En courant ou en marchant, chaque participante a joué le jeu à sa manière.

À grands ou à petites foulées, chacune y est allée à son rythme. • ©Laurence Pourtau et David Sigal

La Nouméenne, c'est aussi un événement festif. La fanfare Malawi a mis l'ambiance.