Plus qu'une journée pour aider Les petits pansements du coeur

L.C •

Lancée le 16 mars dernier, l’association Les petits pansements du cœur, achève sa campagne SMSC'est une opération renouvelée tous les ans pour récolter des fonds en faveur des enfants hospitalisés, des trois provinces, mais aussi de Wallis et Futuna et du Vanuatu. Cette association n’a pas de subventions. Cette campagne a pour but d’améliorer la qualité de vie des 5 000 enfants hospitalisés chaque année.