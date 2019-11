Les pompiers calédoniens morts en service ne sont pas oubliés

Des hommages sont rendus à deux pompiers disparus alors qu’ils exerçaient leur devoir au service des autres. Aujourd'hui, on se souvient d’Elodie Mapéri et de Bertrand Pimé.

Caroline Moureaux •

Elodie Mapéri à Thio

DR ...

La promotion Bertrand Pimé

Le cercueil du défunt a quitté la morgue de Nouméa encadré par un double rang de pompiers casqués. • NC la 1ere / Sheïma Riahi ...

C’était il y a six ans jour pour jour. Ce 6 novembre 2013, Elodie Mapéri, sapeur-pompier volontaire de la commune de Thio se rend avec un collègue sur un incendie dans le col de Nassirah. Surpris par une voiture qui arrive en face, leur 4X4 fait un écart et effectue plusieurs tonneaux. La jeune femme de 22 ans, enceinte de deux mois, est tuée sur le coup . Citée à l’ordre de la Nation en novembre de la même année, elle reçoit le grade de Chevalier de l’ordre national du Mérite à titre posthume en juillet 2014.Un an après sa mort, la nouvelle caserne de pompiers de Normandie était baptisée « caserne Caporal Elodie-Mapéri ».Aujourd’hui, six ans après, une minute de silence a été observée en sa mémoire par les pompiers calédoniens.Bertrand Pimé, lui, est mort le 9 janvier dernier, après avoir été grièvement blessé en intervenant sur un important feu de brousse à Koumac. Il est le premier calédonien mort au feu. Cet ancien militaire de 49 ans était revenu vivre dans son village natal où il était garde-champêtre et sapeur-pompier volontaire depuis 2012. Sa mort avait provoqué une vive émotion , et son corps, conduit en cortège de Nouméa à Koumac, avait été salué tout au long du parcours.Il a été notamment cité à l’ordre de la Nation et fait chevalier de la Légion d’honneur. Il a reçu la médaille d’or de la Sécurité intérieure et la médaille d’or pour actes de courage et de dévouement.Aujourd’hui, c’est de Métropole que vient ce nouvel hommage.Au centre d’Aix-en-Provence de l’ école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOP) , la promotion FILT 97 (formation d'intégration de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels) a décidé de se dénommer « promotion Bertrand Pimé ». Un hommage salué par l’Union des pompiers Calédoniens :