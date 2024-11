PORTRAIT. Isabelle Marlier, première femme sapeur-pompier volontaire calédonienne à recevoir l'Ordre national du mérite

Lundi 11 novembre, Isabelle Marlier, adjudante et sapeur-pompier volontaire, est la première femme à avoir reçu l’Ordre national du mérite en Nouvelle-Calédonie. Invitée de notre édition de la mi-journée mercredi, elle est revenue sur son parcours marqué par son engagement auprès des jeunes, son investissement dans les réseaux associatifs, et son rôle de modèle pour les femmes dans cette profession.

Pour Isabelle Merlier, qui partage son temps entre les casernes de Païta et de Nouméa et la Sécurité civile, cette distinction est une reconnaissance précieuse qui va bien au-delà de sa personne. "Si je peux me permettre de faire tout ce que je fais et d'y prendre autant de plaisir, c’est que derrière il y a du monde", explique-t-elle au micro de Medriko Peteisi, en évoquant le soutien de sa famille et de ses proches. Isabelle Marlier n’avait pas fait la demande elle-même : "J’ai eu la chance d’être informée il y a un mois de ce grand honneur." C’est une personne de son entourage qui a soumis son nom pour récompenser sa contribution auprès des pompiers et dans des domaines variés comme le secourisme et le sport.

Transmettre les valeurs de la profession

Au cours de ses 19 ans de carrière, Isabelle Marlier a vécu de nombreux événements marquants qui ont forgé sa personnalité. Elle insiste sur l’importance de transmettre aux jeunes les valeurs de discipline et de respect.

Être jeune sapeur-pompier, c’est un parcours sur quatre ans qui enseigne la culture de l’uniforme, du respect et des valeurs. Isabelle Marlier, sapeur-pompier volontaire

La discipline et le respect des valeurs sont pour elle un véritable "outil pour la vie quotidienne", notamment dans le contexte calédonien.

Engagée dans la formation des jeunes sapeurs-pompiers, Isabelle Marlier souhaite aussi voir davantage de femmes s’orienter dans cette voie : "C’est un métier qui nous est tout à fait accessible", affirme-t-elle. Elle espère que davantage de jeunes filles viendront grossir les rangs des soldats du feu : "Plus on en aura, mieux ce sera", confie-t-elle.