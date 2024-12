PROGRAMME. Comment profiter des animations de Noël en Nouvelle-Calédonie

Des collectivités aux particuliers, la Nouvelle-Calédonie réduit la voilure, cette année, niveau festivités de Noël. Mais même si les budgets et la motivation manquent, de nombreux rendez-vous sont prévus. Voici un agenda spécial qui sera mis à jour tout le mois de décembre, pour profiter des animations et des opportunités qui réussissent à se maintenir.

Noël n'est pas annulé. Même après les violences de la mi-mai, même en pleine crise économique et sociale, décembre reste un mois pas comme les autres. Les animations qui se succèdent permettent de le rappeler. Seulement, elles s'avèrent moins nombreuses cette année. Qu'est-ce qui n'aura pas lieu ? Qu'est-ce qui est maintenu ? Y a-t-il de nouveaux événements ? Tour d'horizon non exhaustif.





Les illuminations

Elles n'ont pas l'ampleur des années précédentes mais les illuminations ont commencé à prendre place. À Nouméa, les rues de la ville, les baies et la place des Cocotiers seront illuminées de guirlandes et de

décorations multicolores jusqu'au 12 janvier. La mairie du Mont-Dore allume les siennes samedi 6 décembre, au soir.





Côté "maisons de Noël"

Côté particuliers, les "maisons de Noël" qui attirent tant de monde chaque mois de décembre sont nombreuses à passer leur tour, cette année. À Nouméa, pas sûr du tout que le Jardin du père Noël apparaisse à l'Anse-Vata. À Dumbéa, pas de Refuge de Noël près de Koutio, pas de villa décorée de mille feux rue de la Sarcelle, pas de village animé dans le col de Tonghoué.

Au Mont-Dore, la "Maison d'Anne-Marie" résiste, dans le quartier du Vallon-Dore. Elle sera visible le samedi 14 décembre, le dimanche 15, le jeudi 19, le vendredi 20, le samedi 21, le dimanche 22, le lundi 23 et le mardi 24. Ce sera moins tard dans la soirée que d'ordinaire : de 17 heures à 19h30.





Dix jours place des Cocotiers

Nouméa a renoncé à la Féérie tant appréciée. Elle conserve toutefois un programme de Noël place des Cocotiers, du samedi 14 au mardi 24 décembre. "Les équipes de la ville ont déployé des trésors d’imagination pour que la fête soit belle cette année encore", glisse la mairie dans le communiqué qui détaille le programme.



Il y aura un marché de Noël des artisans en fin de journée, autour de la place de la Marne (voir au chapitre "marchés").



Le grand sapin et sa boîte aux lettres ont aussi pris racine, place de la Marne. Il se dit que les lutins vont en récupérer le courrier le lundi 23 décembre, à 19 heures.



Tous les soirs à 18 heures, le kiosque à musique accueillera par ailleurs des spectacles gratuits, tout publics présentés par des compagnies locales :

-samedi 14 décembre, à 18 heures, Noël olympique de l'ensemble vocal Crescendo, une comédie musicale de quarante minutes.

-dimanche 15 décembre, à 18 heures, prestation de Nivane Fouad et sa troupe (quarante minutes).

-lundi 16 décembre, à 18 heures, spectacle Hybride, par le collectif du Rex (danse hip hop, théâtre et chant ; 35 minutes).

-lundi 16 décembre, à 19 heures, Le Lutin troubadour, par la compagnie Les Kidams (à partir de trois ans ; trente minutes).

-mardi 17 décembre, à 18 heures, Noyeux Joël !, par la compagnie Show time (danse, théâtre et cirque ; à partir de trois ans ; une heure).

-mercredi 18 décembre, à 18 heures, spectacle de magie par Léo et Guy Raguin (à partir de trois ans ; cinquante minutes).

-jeudi 19 décembre, à 18 heures, Le Gros monstre qui aimait trop lire, par la compagnie L'Eau salée (conte, théâtre et danse ; à partir de trois ans ; trente minutes).

-vendredi 20 décembre, à 18 heures, spectacle musical L'Enfant et la roussette (trente minutes).

-samedi 21 décembre, à 18 heures, La Petite sirène, par la compagnie de Carine Richez-Raguin (chant, danse et théâtres ; 45 minutes).

-dimanche 22 décembre, à 18 heures, Ronde est la lune, par la compagnie MikMak (théâtre et marionnettes ; à partir de deux ans ; trente minutes).

-lundi 23 décembre, à 18 heures, comédie musicale Noël spectaculaire, par la compagnie de Carine Richez-Raguin (45 minutes).







Des marchés comme s'il en pleuvait

Les 23 et 24 novembre, le marché de Noël alternatif a connu une importante fréquentation au parc Brunelet de Nouméa. Le 30 novembre, la Ressourcerie organisait le sien, tout comme la maison des Artisans... Ce genre de rendez-vous va se multiplier jusqu'à fin décembre, d'un bout l'autre du Caillou. Sans doute parce qu'ils offrent l'occasion :



pour les visiteurs, de trouver des idées cadeau et de se distraire, notamment en famille.



pour les organisateurs, les exposants et les associations, de réunir quelques pièces pour vivre, ou survivre.



pour les collectivités, d'animer les communes et de maintenir des rendez-vous de Noël.

La liste des marchés et salons

Le second week-end du Noël des artisans aura lieu à la maison des artisans, à Nouméa. De nombreux exposants vous attendent du 6 au 8 décembre. L'entrée est libre et gratuite.

Le Mont-Dore reconduit son marché de Noël place des Accords, à Boulari, le vendredi 6 décembre, de 14 heures à 20h30, et le dimanche 7 décembre, de 10 heures à 20h30 : artisanat, produits frais, jouets, confiseries… Il est organisé par la société Pacific fair, avec "plus de 70 exposants" et des animations (projection en plein air du film d'animation Wish, des studios Disney, samedi 7 décembre à 19 heures).



Il y aura aussi une édition spéciale Noël au marché municipal, du 18 au 24 décembre.



Dans la partie Sud du Mont-Dore, l'hôtel-restaurant du Vallon-Dore prévoit un marché de Noël , samedi 7 décembre, à partir de 9h30.

Dumbéa fait son marché de Noël au marché municipal situé à Koutio sous les halles, samedi 14 décembre, de 8 heures à 19 heures. Plus de 70 stands annoncés, là aussi avec Pacific fair. Au rayon animations, manèges, spectacles, concerts, petit train...).



Un marché de Noël a lieu en fin de journée à Nouméa, place de la Marne, du samedi 14 au mardi 24 décembre. Il s'agit d'un partenariat entre la chambre de Métiers et la mairie. Des artisans locaux vont se relayer pour être présents de 16h30 à 21 heures. Et même de 14 heures à 21 heures, le lundi 23 décembre, pour les retardataires en quête de cadeaux de dernière minute.



Un nouveau marché de Noël fait son apparition, celui de l'association Solidarité RS , à Nouméa, dans le quartier de Rivière-Salée. Il est prévu le samedi 21 et le dimanche 22 décembre, de 10 heures à 18 heures, au parc du quartier.





La tournée du père Noël

Le Mont-Dore a ajusté sa tournée du père Noël dans les quartiers. Il passe à quatre endroits, deux dans la partie Sud et deux dans la partie Nord, et plus tôt que d'habitude. Les Mondoriens sont invités à se rassembler pour le rencontrer et profiter des animations gratuites : châteaux gonflables, déambulations, maquillage, sculpture sur ballon et stands de confiseries. Ça se passe :



au parc Bloc de Plum, le mercredi 4 décembre, de 14 heures à 17 heures.



au parc de La Coulée, le samedi 7 décembre, de 14 heures à 17 heures.



au terrain synthétique de la Palmeraie, au Pont-des-Français, le mercredi 11 décembre, de 15 heures à 18 heures.

et au terrain de baseball de Robinson, le samedi 14 décembre, de 15 heures à 18 heures.

Le grand soir

À Nouméa, le père Noël fera son entrée sur la place des Cocotiers le 24 décembre à 19 heures. Il saluera les enfants, puis se verra remettre les clés de la ville.



À Dumbéa, rendez-vous à Koutio, à la halle Michel-Castex à côté du lycée, mardi 24 décembre de 17 heures à 20 heures (manèges, chorale, photos avec le père Noël).



Au Mont-Dore, mardi 24 décembre, les festivités seront condensées de 17 heures à 19 heures sur la place des Accords. En raison du contexte actuel, il n’y aura pas de char de Noël, ni de feu d’artifice.





Côté chœur

Noël se chante, aussi. La chorale Mélodia interprète des chants de Noël à Nouméa, à la maison Célières, samedi 14 décembre, de 16 heures à 17 heures (tout public ; inscription recommandée, au 77 83 73 ou par courriel à animatup@gmail.com ; entrée au chapeau).



Un agenda à compléter au fur et à mesure !