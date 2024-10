PROGRAMME. Entre acteurs politiques et économiques, une vingtaine d'étapes et entretiens pour le ministre des Outre-mer en Nouvelle-Calédonie

Cinq mois après le début des violences qui ont secoué la Nouvelle-Calédonie, François-Noël Buffet entame une visite marathon de quatre jours. Sa première en tant que nouveau ministre des Outre-mer, dans un contexte d'enjeux et d'attentes exceptionnels. Il doit rencontrer les autorités des trois provinces, l'ensemble des groupes politiques du Congrès, les maires, les forces de sécurité et les acteurs économiques. Programme détaillé.

François-Noël Buffet de retour. Il revient sur place se confronter à l'explosif dossier calédonien. Non plus en tant que sénateur des Républicains missionné pour la commission des lois, mais comme ministre des Outre-mer fraîchement nommé. Il y a cinq mois, l'opposition à la réforme constitutionnelle sur le dégel faisait basculer le Caillou dans les violences, le deuil et une crise qui semble sans fin et sans fond. Ses interlocuteurs l'attendent sur le besoin de financements, la sécurité publique, le corps électoral, les provinciales et l'avenir institutionnel en général. Pour aborder tous ces sujets majeurs, où ira-t-il ? Qui doit-il rencontrer ? Réponse à travers le détail de son programme.







Mercredi, du président Mapou aux maires de tous bords

À chaque visite ministérielle, double séquence d'accueil. Mercredi 16 octobre, la première journée de François-Noël Buffet, qui se passe à Nouméa, débute avec une cérémonie militaire place Bir Hakeim à 7h30. Et à 8h15, une coutume de bonjour au Sénat coutumier. Elle se poursuit par de nombreux entretiens avec des personnalités politiques :

le président du gouvernement collégial, Louis Mapou (Uni), à 9h45, dans les locaux de l'exécutif.

la nouvelle présidente du Congrès, Veylma Falaeo (Eveil océanien), à 11 heures au boulevard Vauban.

la présidente de l'assemblée provinciale Sud, Sonia Backès (Loyalistes), à 14 heures, à la Maison bleue.

le président de l'assemblée provinciale des Îles, Jacques Lalié (UC), à 15h15, au haut-commissariat.

Sans oublier les échanges prévus avec les deux associations qui représentent les maires, et en particulier les édiles des quatre villes du Grand Nouméa durement touchées par les émeutes. C'est au même endroit, à partir de 16h30.

Jeudi, province Nord et économie

Jeudi 17 octobre, le ministre des Outre-mer doit ouvrir la conférence sur le plan S2R, consacré par le gouvernement local à la sauvegarde, la refondation et la reconstruction de la Calédonie. Rendez-vous à 8 heures, au centre Tjibaou.

Ensuite, cap sur le Nord. À l'hôtel provincial de Koné, coutume d'accueil à 9h45, avant un entretien avec le président de l'assemblée, Paul Néaoutyine, à 10h15. Il devrait être question de développement local et de la filière nickel en grande difficulté, non loin de l'usine KNS qui a été mise en sommeil. Une séquence est aussi programmée au Régiment du service militaire adapté qui est basé à Koné, à 13h15.

Retour à Nouméa pour le reste de la journée, placé sous le signe de l'économie :

dans la zone industrielle de Ducos, à 16 heures, visite d'une des centaines d'entreprises détruites lors des émeutes. En l'occurrence, la société Soprotec dont un magasin a été incendié et qui a repris son activité ailleurs.

du côté de l'Anse-Vata, au complexe hôtelier du Château-royal, passage à 17 heures aux Outre-mer French tech days.

Puis au haussariat, à partir de 19h30, dîner avec des représentants du monde économique.

Vendredi, forces de l'ordre et groupes politiques

Vendredi 18 octobre, à Nouméa, ce déplacement au pas de charge se poursuit à la caserne Meunier de la gendarmerie : à 8h10, rencontre avec les forces de sécurité intérieure, déployées en grand nombre pour rétablir et maintenir l'ordre public. Aspect majeur de la journée, la série d'entretiens, au haut-commissariat, avec les différents groupes politiques représentés au Congrès :

à 10 heures, Les Loyalistes.

à 11 heures, le Rassemblement.

à 14 heures, l'UC-FLNKS et Nationalistes.

à 15 heures, l'Uni-Palika.

à 16h30, Calédonie ensemble.

et à 17h30, le parti de l'Eveil océanien.

On notera également, symbole éloquent, ce déjeuner avec le comité Paroles, mémoire, vérité et réconciliation.

Samedi, les problématiques de santé

Le programme officiel mentionne pour finir une escale au Médipôle, samedi 19 octobre, à partir de 8 heures. Dans le centre hospitalier situé à Dumbéa, qui a été âprement secoué par les émeutes et leurs conséquences, François-Noël Buffet est attendu pour une visite et un échange avec le personnel soignant. L'occasion d'aborder les immenses défis sanitaires qui s'imposent à la Calédonie.



Ce premier déplacement du ministre des Outre-mer est à suivre sur toutes les antennes de NC la 1ère, notamment à travers un direct numérique sur notre site.