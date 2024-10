Reconstruction économique et reprise du dialogue politique, François-Noël Buffet attendu en Nouvelle-Calédonie pour son premier voyage en tant que ministre des Outre-mer

Le ministre restera sur le territoire trois jours, du 16 au 18 octobre, avec deux objectifs principaux : réaffirmer le soutien de l’État à la reconstruction du territoire et reprendre le dialogue avec les acteurs politiques calédoniens.

François-Noël Buffet est attendu en Nouvelle-Calédonie du 16 au 18 octobre. Ce voyage, son premier en tant que ministre des Outre-mer, doit "marquer la volonté de reprendre le chemin d’un échange apaisé, confiant, transparent et franc avec les acteurs calédoniens", précise le ministère. L’objectif est de relancer le dialogue "entre toutes les composantes de la société calédonienne" et "d’incarner une nouvelle méthode".

Outre les figures imposées traditionnelles – dépôt de gerbe sur la place Bir-Hakeim, à Nouméa, et rencontre avec le Sénat coutumier notamment –, le ministre partagera sa visite entre deux enjeux principaux : la reconstruction économique d’une part et la reprise du dialogue politique d’autre part.

Des "annonces concrètes" concernant la reconstruction économique

"Le premier objectif, c’est évidemment de répondre à l’urgence, l’urgence de la reconstruction économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie", précise le ministère des Outre-mer, alors que l’économie calédonienne est sortie exsangue de la crise qui secoue le territoire depuis cinq mois.

Le ministre rencontrera des acteurs économiques – notamment des entrepreneurs qui ont tout perdu pendant les émeutes – et participera à l’ouverture du forum organisé par le gouvernement calédonien autour de la stratégie de reconstruction du territoire. L’occasion pour François-Noël Buffet de faire des "annonces très concrètes" sur "ce que l’État va continuer de faire pour permettre le fonctionnement régulier des institutions calédoniennes".

L’État va continuer d’appuyer les institutions calédoniennes, y compris financièrement, pour permettre le redémarrage. Ministère des Outre-mer.

"Une première étape"

Autre volet du voyage : la reprise des discussions politiques, au point mort depuis l’adoption de la loi sur le dégel du corps électoral calédonien par l’Assemblée nationale en mai dernier. Représentants des partis politiques locaux, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du congrès, présidents des provinces, présidents des associations des maires… Le ministre rencontrera différents acteurs de la politique calédonienne. François-Noël Buffet dira aussi aux forces de sécurité déployées sur le territoire "sa reconnaissance pour le travail accompli".

"C’est un déplacement complet qui va permettre, outre la partie reconstruction, de bien expliquer le processus qui va être suivi pour le report des élections provinciales", précise le ministère des Outre-mer, qui promet "de l’écoute autour des attentes des uns et des autres en termes de méthode et en termes de contenu des discussions avec la France".

L’équipe du ministre insiste sur le fait qu’il a "déjà une connaissance du dossier et des acteurs calédoniens" pour s’être rendu plusieurs fois sur le territoire en tant que président de la commission des lois du Sénat et qu’il est connu pour être "un homme de dialogue". Néanmoins, au ministère des Outre-mer, on se veut réaliste : "Ce déplacement est une première étape : ce n’est pas en une fois, ni en quelques jours, que les choses vont se dénouer."