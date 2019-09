Des peines de deux ans à quatre ans de prison après les violences à Ouvéa

© Sheïma Riahi / NC la 1ere Les gendarmes pris pour cibles étaient présents au tribunal.

Pierre et poing

Dommages

Six habitants d’Ouvéa impliqués dans l' épisode de violence survenu lundi après-midi , à hauteur de la tribu de Banutr, ont été jugés ce vendredi matin au tribunal correctionnel de Nouméa. Deux gendarmes avaient notamment été blessés. Les prévenus sont tous âgés d'une vingtaine d'années, et un seul avait un casier judiciaire, du moins jusque-là.L’un des deux principaux mis en cause, qui a blessé à la tête une adjudante avec une pierre, a été condamné à quatre ans de prison, dont trois ans ferme et un an de sursis avec mise à l’épreuve, obligation de soin et maintien en détention. Le deuxième, qui a fappé un gendarme d'un coup de poing, écope de trois ans de prison, dont six mois de sursis avec mise à l’épreuve et maintien au Camp-Est.Les quatre autres hommes ont été condamnés à 24 mois de prison, dont douze mois avec sursis et mise à l’épreuve. Les deux victimes devront par ailleurs recevoir un dédommagement financier.