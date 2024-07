Crise en Nouvelle-Calédonie : les familles de Nouméa solidaires avec Tiga

Alors que l'isolement de la petite île des Loyauté a empiré avec les évènements des dernières semaines, une collecte de dons est organisée au temple de Montravel. Objectif, permettre le ravitaillement de Tiga.

Rédactions de NC la 1ère •

"A Tiga, ça a toujours été un problème éternel, le transport. L’acheminement par voie maritime ou aérienne, ça a toujours été une problématique qui s’est accentuée justement avec les évènements. La situation actuelle a amené plus de précarité à la précarité qu’il y avait déjà sur l’ile." En quelques phrases, voici comment Rodrigue Iekawe, référent de Tiga pour la récolte de dons résume la situation à Tokanod.

La cinquantaine d’habitants de la plus petite île Loyauté essaie donc "du mieux qu’ils peuvent de s’en sortir avec le peu qu’ils ont". Et Rodrigue Iekawe de détailler, "ils essayent d’organiser des sessions de pêche, de partager au maximum les denrées qu’ils arrivent à récolter aux champs. Ils essayent vraiment de s’en sortir quoi".

Pas de ravitaillement depuis janvier

Privée de desserte maritime depuis la panne du Ieneic, il y a plus d'un an et demi, Tiga fait aussi face à l'absence des avions d'Air Loyauté depuis septembre 2023. Plusieurs barges ont été affrétées par la mairie de Lifou pour ravitailler l'ile mais la dernière date de fin janvier 2024. Ce sont donc les pêcheurs qui ramènent ce qu'ils peuvent quand ils vont à Lifou. Loin d'être suffisant, alors que les Loyauté sont aussi confrontées à des problèmes d'approvisionnement. D’où l’appel aux dons lancé aux familles de Toka résidant sur la grande Terre.

Selon Rodrigue Iekawe, "on a besoin déjà de denrées classiques, les denrées de première nécessité. On a aussi besoin de produits d’hygiène. On n’est pas arrêtés sur des dons particuliers, on acceptera tous les dons, même vestimentaires ou quoi que ce soit".

L’opération de récolte se déroule jusqu’au 31 juillet au temple de Montravel. Les dons seront ensuite acheminés par un Casa de l’armée de l’air en partenariat avec la mairie de Lifou. L'avion rentrera de Tiga chargé de produits frais destinés aux habitants de l’Ile vivant sur la Grande Terre.