VIDEO.Lifou : cinq tonnes de dons offerts par les habitants au Vanuatu, après les passages des cyclones Judy et Kévin

Après les passages des cyclones Judy et Kévin début mars au Vanuatu, les associations de Lifou et la municipalité ont proposé un appel aux dons. Elles ont obtenu cinq tonnes de denrées alimentaires et de matériel, acheminés ce lundi 17 avril vers Anatom et Tanna.

Steeven Gnipate et Carawiane Carawiane, avec Aurélien Pol •

L'opération a rencontré un franc succès. Du riz, des vêtements, des conserves,... des tonnes de dons ont été accumulés pour le Vanuatu. Cette aide permettra de répondre aux besoins essentiels. "Les cyclones ont causé beaucoup de problèmes dans les champs sur place. Les gens ont des difficultés pour avoir à manger. C'est pour ça que c'est important d'envoyer surtout de la nourriture", souligne Christophe Leye, un donateur originaire du Vanuatu. Il a participé à l'opération de solidarité menée par la mairie de Lifou et les associations de l'île. Au total, cinq tonnes de denrées alimentaires et de matériel ont été offerts. Des marchandises envoyées par voiliers "C'est l'ensemble de la population de Drehu qui s'est mobilisée. Nous avons reçu des dons de la communauté vanuataise de Nouméa et aussi des établissements scolaires, afin de fournir du matériel dans les écoles là-bas", détaille Marc Dehem, enseignant au collège de Hnathalo à Lifou. Les dons seront acheminés dans l'Etat insulaire voisin grâce à trois voiliers. "Nous partirons ce lundi sur Anatom, où nous resterons 24 à 36 heures. Ensuite nous irons livrer à Tanna. Nous sommes très satisfaits d'aider ", ajoute Marc Alexandre, skipper du Temanumoana. Cette action reste essentielle pour le Vanuatu. Pour rappel, entre fin février et la mi-mars, l'archipel a été touché par deux cyclones et un séisme. Ci-dessous, le reportage de Steeven Gnipate et Carawiane Carawiane : ©nouvellecaledonie

