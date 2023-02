A Koné, le centre de détention accueille ses premiers prisonniers

Une dizaine de détenus a été transférée ce lundi matin au tout nouveau centre pénitentiaire de la province Nord. Cette prison accueillera au total 120 prisonniers déjà condamnés.

Brice Bachon (avec Coralie Cochin) •

Les premiers détenus devaient arriver en octobre 2022. Il ont finalement franchi les portes de la prison de Koné quatre mois plus tard. Ce lundi 6 février, au matin, le centre pénitentiaire de la province Nord a accueilli dans ses murs ses tout premiers prisonniers. Un transfert réalisé dans la plus grande discrétion, peu après 10 h.





Finalisation des travaux

Ces détenus -une dizaine selon nos sources- sont les premiers à découvrir le nouvel établissement, dont l'ouverture s'est fait attendre. Ce lundi matin, des artisans effectuaient encore des allées et venues pour finaliser le chantier et donner les derniers coups de peinture.

Pas de matelas par terre comme au Camp-Est. A Koné, les cellules sont doubles ou individuelles. • ©Brice Bachon / NC la 1ère



Des cellules doubles et individuelles

A Koné, pas de maison d’arrêt pour les prisonniers en attente de jugement. L’établissement est un centre de détention, destiné aux prisonniers déjà condamnés et originaires de la province Nord essentiellement.

Plus moderne que le Camp-Est, dont les conditions de détention sont régulièrement pointées du doigt, voire attaquées en justice, cette nouvelle prison accueillera les détenus en cellules doubles ou individuelles.





L'accès à l'emploi facilité

L'établissement sera aussi davantage tourné vers la réinsertion et la lutte contre la récidive, avec des formatons proposées aux détenus, notamment du maraîchage dans l’enceinte de la prison. Grande différence par rapport au centre pénitentiaire de Nouméa, celui de Koné pourra accueillir sur site des entreprises et permettre ainsi aux détenus de travailler.

Imaginé en partenariat avec l’Etat et les provinces, dans une dynamique de rééquilibrage et de rapprochement des détenus avec leurs familles, le nouvel établissement représente plus de 6 milliards de francs d’investissement.