Affaire Creugnet : l’assemblée provinciale Nord se réorganise, dans le désaccord

Crispations, au sein de l’assemblée provinciale Nord, à Koné. Ce vendredi, les élus se sont penchés sur le dossier “Jean Creugnet”, membre du groupe Uni visé par une enquête pour agression sexuelle. L’affaire divise jusque dans l’hémicycle, où les positions sont partagées quant à une démission du conseiller.

Nathan Poaouteta (édité par Françoise Tromeur) •

Ambiance et échange de regards tendus, entre groupes politiques. Ce vendredi 27 octobre, l’assemblée provinciale Nord avait à son ordre du jour un sujet qui crispe. La réorganisation des commissions et des représentations extérieures, puisque Jean Creugnet a démissionné de ces fonctions. Une démission qui ne concerne pas son mandat d’élu en tant que tel.

Parole du président

Sur ce point, le président, Paul Néaoutyine, l’a annoncé en personne : c’est au premier concerné de prendre ses responsabilités. Une position qui a fait réagir. Côté Union calédonienne…

On comprend les explications que le président a données. Mais on questionne, ça. En tant que président de la commission des femmes de la province Nord, je ne peux pas laisser ça comme ça. Hervé Tein Taouva, UC-FLNKS

Chez Agissons pour le Nord, aussi.

C’est de sa responsabilité personnelle. Mais au-delà de ça, de son groupe politique et de sa majorité, parce qu’ils sont en responsabilité à la province. Alcide Ponga, Agissons pour le Nord

Ces groupes se sont abstenus ou ont voté contre le renouvellement des commissions. L’Union nationale pour l’indépendance se veut quant à elle pragmatique.

Aujourd’hui, on ne nous demande pas d’être des juges à la place des juges. (…) Quant à une démission de liste, c’est une décision personnelle. Ça lui revient. Patricia Goa, Uni

Laisser la justice faire son travail ? Ou changer le règlement intérieur et forcer Jean Creugnet à quitter son mandat ? Deux positions au cœur d'un nouvel épisode qui pose la question de l’intégrité des élus, dans la vie politique calédonienne.

Un reportage de Nathan Poaouteta

Toujours conseiller de la Nouvelle-Calédonie

Jean Creugnet fait l’objet d’une plainte déposée par une hôtesse de l’air pour agression sexuelle lors d’un déplacement vers Paris à des fins politiques, environ deux mois plus tôt. Depuis, il s’est vu retirer, “à titre conservatoire”, son titre de secrétaire général par l’Union progressiste en Mélanésie. Au Congrès, il a renoncé à sa fonction de troisième vice-président et n’appartient plus à aucune commission boulevard Vauban. Mais en reste un élu, au sein du groupe Uni.