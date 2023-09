Congrès : Jean Creugnet quitte son mandat de troisième vice-président

Depuis le dernier renouvellement des instances, Jean-Creugnet, élu du groupe Uni issu de la province Nord, était troisième vice-président du Congrès. Mis en cause dans une affaire d’agression sexuelle, il vient de démissionner de ce mandat.

Françoise Tromeur •

Sylvain Pabouty devient troisième vice-président du Congrès. L’élu de l’assemblée provinciale Sud, membre du groupe UC-FLNKS et Nationalistes, succède à Jean Creugnet, conseiller Uni issu de la province Nord. Celui-ci a en effet démissionné du mandat, par courrier enregistré ce mercredi 20 septembre. Il est remplacé par le nom suivant qui figurait sur la liste commune que ces deux groupes ont déposée pour le renouvellement des instances, le 30 août. Sylvain Pabouty, donc. Quelques jours plus tôt, Jean Creugnet s’est vu retirer sa fonction de secrétaire général à L’union progressiste en Mélanésie, “à titre conservatoire”. Ces faits politiques interviennent alors qu’il y a une semaine, on apprenait sa mise en cause dans une affaire d’agression sexuelle envers une hôtesse de l’air.