Braun-Pivet et Larcher en Calédonie : opération séduction en province Nord

La mission de concertation s’est rendue lundi 11 novembre en province Nord. Comme le ministre des Outre-mers il y a trois semaines, la présidente de l’Assemblée nationale et son homologue du Sénat se sont entretenus avec Paul Néaoutyine.

Des sourires, des échanges chaleureux et une ambiance décontractée. Gérard Larcher a donné le ton, dès son arrivée à la province Nord, lundi 11 novembre, en s’adressant à Paul Néaoutyine : “Je viens avec une forme de déférence à votre égard et parfois d'admiration pour le tempérament qui est le vôtre. Vous êtes un roc. Eh oui. Mais parfois il faut des rocs, et c'est un marin qui vous dit.”

Entretien "très positif"

Après des mois de relations tendues entre l’Etat et le leader de la province Nord, l’arrivée d’une nouvelle équipe au gouvernement et la méthode affichée aussi bien par le nouveau ministre des Outre-mers, François-Noël Buffet, que par les parlementaires semblent avoir permis de briser la glace. Au bout d’une heure et demie d’entretien, les présidents des deux chambres sont repartis avec le sourire. Le rendez-vous est jugé “très positif” par Gérard Larcher, tandis que Yaël Braun-Pivet a expliqué “être très contente d’avoir pu le voir.”

Satisfait également, le député de la seconde circonscription, Emmanuel Tjibaou : “On a entendu des mots pendant la coutume, on a entendu conjuguer le “nous”, que j’ai défendu pendant la campagne (...). Le fait que les deux présidents de chambres viennent à la rencontre de l’exécutif et du président Néaoutyine, c’est vraiment la marque d’une phase que l’on est en train de construire.”

Retour en images sur la visite de la mission de concertation à Koné avec Nathan Poaouteta et Géraldine Louis.