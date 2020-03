Le tribunal de Koné fait lui aussi sa rentrée

Gilbert Assawa, avec F.T. •

Audience solennelle, ce jeudi après-midi, au tribunal de première instance de Koné, présidé par Yves Ravallec. Une rentrée judiciaire à laquelle étaient conviées les personnalités civiles et militaires du chef-lieu de la province Nord. La section détachée monte en puissance. Elle dispose désormais de deux juges, un vice-procureur, six greffiers et un adjoint administratif… en attendant la fin des travaux du nouveau centre pénitentiaire. Cette «prison du Nord» dont la construction a été symboliquement lancée en octobre dernier, au lotissement Païamboué.