VIDÉO. Le cinéma de Koné recommence à (se) projeter

À Koné, le Ciné Nyaan rouvre ses portes après quatre mois de fermeture pour cause de crise en Nouvelle-Calédonie. Pour la première séance, mercredi 11 septembre, le public était au rendez-vous. Et l'équipe, ravie de le retrouver.

Sur le grand écran, Vice-versa 2. Mercredi 11 septembre, le Ciné Nyaan a repris avec ce film d'animation plein d'émotions (au sens propre). Le cinéma de Koné, qui existe depuis six ans, a été fermé au début des émeutes, à la mi-mai. Son retour s'avère apprécié, des petits comme des grands spectateurs. "Ça fait des mois qu'on l'attendait, surtout que c'est un film qui fait beaucoup parler de lui en ce moment", réagit une spectatrice. "Ça fait plaisir de revenir au cinéma, avec tout ce qu'il se passe, renchérit une autre. Cette séance de réouverture a attiré une soixantaine de personnes."

Un plaisir partagé

Avant, il y a eu les essais "sécurité", l'inventaire des réserves ou encore un test grandeur nature, sachant que les aspects techniques sont pilotés depuis le Cinécity à Nouméa. C'est le sourire aux lèvres que Cheyenne Wellet a retrouvé les images projetées. L'agent d'accueil travaille au cinéma de Koné depuis 2021. Cette réouverture était pour elle un moment très attendu. "Les clients sont souvent heureux de venir au cinéma, il n'y a pas beaucoup d'activités à faire, à Koné." Et puis "on se connaît tous, on a tissé des liens avec les clients".

Un reportage de Camille Mosnier et Ismaël Waka-Ceou