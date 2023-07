L'hôpital du Nord en difficultés financières : des habitants de Poindimié inquiets

En difficultés financières, le centre hospitalier du Nord pourrait décider d'arrêter certaines activités de soins au 1er septembre. Depuis l'annonce, les habitants de la province sont inquiets. Reportage sur la côte Est, à Poindimié.

Géraldine Louis, Ismaël Waka-Ceou et Cécile Rubichon •

Le centre hospitalier du Nord est constitué de trois établissements. Le pôle sanitaire du Nord à Koné, qui regroupe des services d’urgence, de médecine générale, de chirurgie, d’anesthésie et de maternité, une unité de soins en continu, un bloc opératoire et un hôpital de jour. L’hôpital Paula-Thavoavianon, à Koumac, qui dispose de services d’urgence et de médecine générale et d’une consultation de sage-femme. Et l’hôpital Raymond-Doui-Nebayes, à Poindimié, qui comprend des services de médecine générale, de médecine physique et de réadaptation et une unité de soins en continu.

La population du Nord mérite autant que la population du Sud ou des Îles d'être soignée. Mado, maraîchère à Poindimié.

Le 27 juillet, la direction a fait savoir que plusieurs services pourraient fermer à partir du 1er septembre en raison d'importantes difficultés financières. Parmi les activités concernées, il a été question "de chimiothérapie, de blocs opératoires programmés, de consultation externe, de biologie".

Hélène, habitante de Hienghène, doit déjà effectuer 73 km aller-retour pour se rendre au dispensaire de Poindimié. Elle craint de devoir passer encore plus de temps sur les routes pour se faire soigner, aller jusqu’à Nouméa si les consultations externes de Koné ferment.

50 000 personnes dépendent du centre hospitalier du Nord

"On attend des institutions qu'elles prennent leurs responsabilités. L’État aussi est responsable de la santé", interpelle Mado, maraîchère à Poindimié. Pour elle, "la population a aussi son rôle à jouer. On a des choses à faire pour éviter de se mettre dans des situations délicates. Mais il faut trouver des solutions. Poindimié, c’est quand même la capitale de la côte Est. Il faut un minimum de services proposés pour que ce soit plus équitable. C’est ça aussi le rééquilibrage."

Le reportage à Poindimié de Géraldine Louis et Ismaël Waka-Ceou :