À Poindimié, habitants, coutumiers et militants de la CCAT opposés à la levée d’interdiction de vente d’alcool

Ils s’opposent à la levée de l’interdiction de vente d’alcool sur leur commune. Les habitants, coutumiers et militants de la Cellule de coordination des actions de terrain du district de Bayes, à Poindimié, se sont réunis ce samedi sur la plage de Tiéti. Un rassemblement à l’initiative de la CCAT, pour échanger sur le sujet.

Pour rappel, la vente d’alcool sera de nouveau autorisée, sous certaines conditions, à compter de ce lundi 19 août sur l’ensemble du territoire, à l’exception de la commune de Thio. Une décision d’assouplir les mesures concernant la vente d’alcool annoncée mercredi par le haut-commissariat, en raison de “l’amélioration de la situation sécuritaire sur l’ensemble du territoire”, à l’exception de la tribu de Saint Louis, au Mont-Dore.

"Si l'alcool circule, ça va dégénérer"

Mais sur la commune de Poindimié, l’assouplissement des mesures inquiète. Un rassemblement a été organisé sur la plage de Tiéti, pour échanger sur le sujet entre habitants, coutumiers et membres de la CCAT. “On a surtout posé la question aux jeunes qui sont en ce moment sur les mobilisations dans les entrées Nord et Sud du district. On a d’abord demandé leur avis à ces jeunes, et eux, n’ont pas voulu. Ils ont dit qu’on n’était pas prêts et que c’est encore chaud”, explique Jean-Gabriel Pabou, référent relai de la CCAT pour le district de Bayes.

“Il n’y a jamais eu jusqu’à cette heure, de jeunes qui ont emmené de l’alcool ou consommé de l’alcool ici. Par contre, on voit des gens qui passent, alcoolisés dans leurs voitures. C’est de là qu’est venue l’idée qu’il ne faut pas que la vente d’alcool soit rouverte. Ils savent que si l’alcool circule, il y en aura sur les barrages et ça va dégénérer”, poursuit Jean-Gabriel Pabou.

Une pétition et un courrier demandant le maintien de l'interdiction de la vente d'alcool vont être adressés à la subdivision de la province Nord, à Poindimié.