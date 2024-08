Les écoles fermées jusqu’à nouvel ordre et la vente d’alcool restera interdite à Thio

À Thio, sur la côte Est de la Nouvelle-Calédonie, au lendemain des violents affrontements qui ont eu lieu au niveau du Pont qui ont fait un mort et un blessé grave, la situation semble s’être apaisée. Mais la mairie a pris deux décisions : les écoles ne feront pas leur rentrée lundi prochain, elles restent fermées jusqu’à nouvel ordre. Et la vente d’alcool restera interdite.

Au lendemain des affrontements qui ont fait un mort et un blessé grave sur la commune de Thio, la situation semble s’être apaisée, mais des barrages filtrants sont toujours positionnés sur la commune. “Là, aujourd’hui, c’est assez calme et les voies sont accessibles, mais par contre il y a des barrages filtrants. Au pont de Thio, il y a les forces de l’ordre du côté du village et des barragistes de l’autre côté. Pour accéder au village, il faut passer par la RN2”, explique Berthe Yvonne Tieoue, première adjointe au maire de Thio.

Des exactions ont également eu lieu sur les installations du site de la SLN. “On a encore un engin minier qui a brûlé. On a aussi eu quelques exactions sur le port de Thio. Le tapis de chargement du minerai a été incendié, ainsi qu’un petit bateau”, poursuit la première adjointe au maire.

Conséquence de cette tension qui reste tout de même vive sur la commune, deux arrêtés ont été pris par la mairie. Le premier, concerne la fermeture des écoles, jusqu’à nouvel ordre. Même chose pour la vente d’alcool. Elle restera interdite à Thio, contrairement au reste du territoire à compter de ce lundi 19 août.